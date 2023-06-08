Kenapa Mochi Harus Dipukul? Ternyata Ini Alasannya

Kenapa Mochi Harus Dipukul, mungkin jadi pertanyaan umum yang muncul saat melihat proses pembuatan mochi, salah satu kudapan khas Jepang yang paling terkenal tersebut.

Meski sudah banyak tercipta alat-alat canggih yang lebih efisien waktu, tak sedikit orang Jepang untuk tetap memilih menggunakan palu kayu dalam proses pembuatan tradisional mocha. Beda alat yang dipakai, tentunya juga akan menghasilkan hasil akhir yang berbeda.

Teknik memukul mochi dengan menggunakan palu kayu di Jepang dikenal dengan istilah mochitsuki. Proses pembuatannya pun juga tak mudah dan cukup memakan waktu lama, itulah sebab pengerjaannya pun harus dilakukan minimal dua orang.

Biasanya pekerjanya disebut sebagai tsuki-te, orang yang memukul adonan dengan palu kayu dan kaeshi-te, orang yang bertugas membalik adonan dan menambahkan air panas agar adonan tidak lengket.

