Reaksi Alan Walker Makan Durian Pertama Kali Bikin Nagita Slavina Syok!

SEBUAH momen tak terlupakan terjadi ketika Nagita Slavina memperkenalkan durian kepada DJ Alan Walker. Hal ini terlihat terlihat dari tayangan YouTube RANS ENTERTAINMENT.

Durian, juga dikenal sebagai "raja buah," memiliki aroma yang khas dan tekstur yang unik. Bagi sebagian orang, rasa dan aroma durian dapat menjadi pengalaman yang sangat kuat dan terkadang memicu reaksi yang beragam. Inilah yang terjadi ketika Nagita Slavina memutuskan untuk memperkenalkan buah tersebut kepada Alan Walker.

Dalam momen yang terekam dalam video, istri Raffi Ahmad tersebut antusias memberikan potongan durian kepada Alan Walker dan mengajaknya untuk mencicipi. Pada awalnya, Alan Walker terlihat penasaran dan sedikit ragu, namun dia tetap memberikan kesempatan pada pengalaman baru ini.

Ketika Alan Walker mengambil gigitan pertamanya, reaksinya tak bisa disangka-sangka. Ekspresi wajahnya berubah menjadi kaget dan terkejut. Mungkin bagi seseorang yang belum pernah mencicipi durian sebelumnya, rasa dan aroma yang kuat dari buah ini bisa mengejutkan.

Nagita Slavina yang berdiri di sampingnya terlihat senang dan tertawa melihat reaksi Alan Walker. Meskipun awalnya terkejut, Alan Walker tetap bersikap menghargai.

Dalam video tersebut, dia bahkan mengatakan bahwa durian bukanlah makanan yang terburuk yang pernah ia coba. Rasanya yang unik membuat Alan Walter sedikit kaget dan takjub, bahkan melanjutkan cicipan duriannya.