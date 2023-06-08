Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Hari Keamanan Pangan Sedunia: 5 Tips WHO agar Makanan Lebih Aman

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:30 WIB
Hari Keamanan Pangan Sedunia: 5 Tips WHO agar Makanan Lebih Aman
Kunci pangan lebih aman, (Foto: Freepik)
A
A
A

TAHUKAH Anda, bahwa setiap 7 Juni di setiap tahunnya diperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia untuk momentum pengingat betapa pentingnya keamanan pangan yang kita olah dan konsumsi sehari-hari.

Keamanan pangan yang dimakan sehari-hari memang sangat krusial, faktanya dari catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1 dari 10 orang jatuh sakit setiap tahunnya karena makan makanan yang terkontaminasi.

Menurut WHO, makanan yang tidak aman, secara umum bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit. Tak heran, tercatat sebanyak 4.20.000 jiwa meninggal di seluruh dunia setiap tahun akibat ratusan penyakit ini.

Maka dari itu, paham dan menerapkan praktik keamanan pangan agar makanan yang dimakan terjaga kualitas dan keamanannya, tidak terkontaminasi sangat penting dilakukan. Dilansir dari NDTV Food, Kamis (8/6/2023) berikut lima kunci utama dari WHO agar pangan lebih aman

1. Jaga kebersihan: Artinya sebelum masuk ke dapur dan menyentuh bahan makanan sesaat sebelum dimasak, wajib mencuci tangan. Selain bersih, pastikan orang yang memasak juga sehat.

2. Pisahkan makanan mentah dan matang: Biasakan simpan makanan mentah dalam wadah yang berbeda, dengan makanan matang yang sudah dimasak. Ini akan mencegah risiko kontaminasi untuk salah satu dari keduanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/15/298/2486657/hari-pangan-sedunia-kenali-5-fakta-kerben-buah-berry-asli-indonesia-jOMvsIUAZx.jpg
Hari Pangan Sedunia, Kenali 5 Fakta Kerben Buah Berry Asli Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/16/612/2294976/hari-pangan-sedunia-pandemi-tingkatkan-risiko-anak-kekurangan-gizi-di-indonesia-k34qUzvU9o.jpg
Hari Pangan Sedunia, Pandemi Tingkatkan Risiko Anak Kekurangan Gizi di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/17/298/2118108/lahir-dari-keluarga-imigran-camila-cabello-suarakan-hari-pangan-sedunia-GD5s0KocB8.jpg
Lahir dari Keluarga Imigran, Camila Cabello Suarakan Hari Pangan Sedunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/17/481/2118028/hari-pangan-sedunia-unicef-sebut-200-juta-balita-masih-kurang-gizi-UoqmvphkHd.jpg
Hari Pangan Sedunia, UNICEF Sebut 200 Juta Balita Masih Kurang Gizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/10/16/298/1964748/kuliner-paling-menjijikan-di-dunia-dari-penis-sapi-keju-berulat-hingga-jus-kodok-dsGUX3fQxU.jpg
Kuliner Paling Menjijikan di Dunia, Dari Penis Sapi, Keju Berulat hingga Jus Kodok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/10/16/298/1796606/begini-moms-cara-mengelola-makanan-sisa-mulai-dari-sayuran-hingga-daging-8V1VxcdrwB.jpg
Begini Moms Cara Mengelola Makanan Sisa Mulai dari Sayuran Hingga Daging
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement