Hari Keamanan Pangan Sedunia: 5 Tips WHO agar Makanan Lebih Aman

TAHUKAH Anda, bahwa setiap 7 Juni di setiap tahunnya diperingati Hari Keamanan Pangan Sedunia untuk momentum pengingat betapa pentingnya keamanan pangan yang kita olah dan konsumsi sehari-hari.

Keamanan pangan yang dimakan sehari-hari memang sangat krusial, faktanya dari catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) 1 dari 10 orang jatuh sakit setiap tahunnya karena makan makanan yang terkontaminasi.

Menurut WHO, makanan yang tidak aman, secara umum bisa menyebabkan lebih dari 200 penyakit. Tak heran, tercatat sebanyak 4.20.000 jiwa meninggal di seluruh dunia setiap tahun akibat ratusan penyakit ini.

Maka dari itu, paham dan menerapkan praktik keamanan pangan agar makanan yang dimakan terjaga kualitas dan keamanannya, tidak terkontaminasi sangat penting dilakukan. Dilansir dari NDTV Food, Kamis (8/6/2023) berikut lima kunci utama dari WHO agar pangan lebih aman

1. Jaga kebersihan: Artinya sebelum masuk ke dapur dan menyentuh bahan makanan sesaat sebelum dimasak, wajib mencuci tangan. Selain bersih, pastikan orang yang memasak juga sehat.

2. Pisahkan makanan mentah dan matang: Biasakan simpan makanan mentah dalam wadah yang berbeda, dengan makanan matang yang sudah dimasak. Ini akan mencegah risiko kontaminasi untuk salah satu dari keduanya.