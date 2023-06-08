SugarSand Suguhkan Semangat Bersantap dari Jepang di Lokasi Tepi Pantai

Bali - SugarSand yang terletak di Seminyak, Bali, adalah destinasi makan dan minum populer yang terkenal akan panorama lautnya yang memikat dan atmosfernya yang hidup. Pertama kali beroperasi pada September 2018, SugarSand baru-baru ini menjalani transformasi dan mengenalkan menu baru untuk makan siang, makan malam, dan deretan koktail khas memikat. Restoran ini mengusung semangat lanskap kuliner spesial Jepang dan mempersembahkan beragam kuliner kontemporer Jepang yang dikemas dalam gaya Izakaya.

Desain SugarSand diadopsi dari budaya lokal Bali dengan detail yang kaya. Inspirasi bangunannya dipetik dari jukung, perahu tradisional Bali, yang digabungkan dengan elemen-elemen minimalis khas Jepang. Bangunannya menaungi dua lantai, di mana lantai pertama menampilkan kolam renang infinity dan area komunal yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk bersantai sembari menikmati hembusan angin laut. Di lantai dua, berdiri sebuah lounge terbuka menatap Samudra Hindia yang juga dapat berfungsi sebagai tempat untuk menggelar acara-acara privat.

Dapurnya dipimpin oleh Chef Syamsul Rizal, dengan pengalaman kuliner beragam bertugas menyajikan menu Jepang modern yang diracik dari bahan-bahan lokal terbaik. Chef Rizal adalah seorang koki veteran yang pernah menajamkan bakatnya di restoran kelas dunia, Nobu. Ia bergabung dengan SugarSand awal tahun silam setelah menghabiskan sebagian besar waktunya di luar negeri. Chef Rizal memiliki pengalaman kerja di dapur kapal pesiar internasional, jaringan hotel global, dan beberapa restoran terkenal di Amerika Serikat, Arab Saudi, Swiss dan Maroko. Salah satu pengalaman yang membuatnya bangga adalah menjadi bagian dari tim restoran Nobu di Miami dan restoran Zuma di Dubai.

SugarSand dilahirkan sebagai surga bagi para pecinta makanan dan minuman, musik dan budaya, serta pendamba relaksasi dan selebrasi. Di siang hari, tamu dapat memanjakan diri dengan beragam hidangan menggugah selera seperti Wagyu Gyoza, Chicken Katsu Sandwich, Tacos 3 Way, dan beberapa pilihan sushi. Selepas matahari terbenam, SugarSand menawarkan konsep Izakaya dengan berbagai sajian Jepang eklektik. Beberapa sajian yang wajib dicoba dari menu makan malam adalah Gindara Miso, Spicy Tuna Sushi, dan The Kiwami Wagyu Bollar Blade.