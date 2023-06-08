3 Potret Menggoda Diana Dee Pakai Kemben Merah Pamer Ketiak Mulus, Netizen: Makin Hot!

SELEBGRAM Diana Dee Starlight sekarang makin eksis terjun ke dunia tarik suara. Hal ini membuat Diana Dee sering menjadi sorotan.

Termasuk aktivitas di media sosial Instagram pribadinya, foto yang diunggah Diana Dee Starlight nyaris selalu menjadi sorotan netizen. Termasuk unggahan artis asal Manado tersebut baru-baru ini.

Dia berpose menggoda di tepi kolam renang yang memamerkan kemolekan lekuk tubuhnya. Berikut potretnya yang dari Instagram @diannadeestarlight, Jumat (9/6/2023).

1. Pamer ketiak mulus dengan outfit minim





Diana Dee Starlight tampil seksi saat berpose di tepi kolam renang. Dia mengenakan tube top alias kemben ketat berwarna merah yang dipadukan celana pendek ketat abu-abu. Untuk alas kaki, dia memakai wedges model block.

Berpose berdiri sembari mengangkat kedua lengan memegang kepala, Diana Dee memamerkan ketiak mulusnya yang seperti tanpa noda. Netizen pun dibuat salfok melihat ketiak Diana Dee.

"bersih ketek na," kata @her***

"Keteknya mulussssss," tutur robi***

"mungkin kalo ada lalat nempel kepelesettt," celetuk @ags***

"Mulus kaya jln tol 😍," kata @dharma***

2. Pamer body hot juga!





Pada foto selanjutnya, Diana Dee masih berpose dengan mengankat kedua lengannya. Siluet lekuk tubuhnya makin jelas karena Diana Dee berpose berdiri menyamping. Posenya dalam balutan kemben merah pun semakin terasa seksi.

"Bodynya mantul," ujar @kusna***

"Hot🔥 beauty 😍🥰❤️," kata @chin***

"👍 ... Bodynyaaaaaaaa ... ❤️❤️❤️," tutur @mo_***