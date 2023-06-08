Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Alyssa Daguise Berjemur Pakai Swimsuit Hitam, Netizen: Vibesnya Kendall Jenner Banget

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:13 WIB
6 Potret Alyssa Daguise Berjemur Pakai Swimsuit Hitam, Netizen: Vibesnya Kendall Jenner Banget
Alyssa Daguise (Foto : Instagram/@alyssadaguise)
ALYSSA Daguise merupakan salah satu sosok selebgram sekaligus selebriti blasteran Indonesia-Prancis yang namanya cukup populer di Tanah Air.

Meski sempat terkenal karena pernah menjadi kekasih Al Ghazali, kepopuleran Alyssa justru tidak meredup dan tetap sukses mencuri perhatian.

Apalagi, ia kerap rajin hadir di berbagai momen bergengsi di dunia fashion bersama artis ternama lainnya.

Nah, baru-baru ini, Alyssa kembali sukses mencuri perhatian netizen karena beberapa potret seksinya dalam balutan swimsuit.

Seperti apa penampilannya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @alyssadaguise, Kamis, (8/6/2023).

1. Rebahan cantik

Alyssa Daguise

Dalam potret ini, Alyssa tampak asyik rebahan cantik di atas gazebo yang ada di pinggir sebuah kolam renang. Ia tampak memamerkan kaki jenjangnya dan body goalsnya dalam balutan setelan swimsuit berwarna hitam.

2. Pose nungging cantik

Alyssa Daguise

Alyssa kali ini tampak memamerkan pose nungging cantik ke arah kamera. Meskipun wajahnya tampak sedikit tertutup dengan topi rajutnya, wajahnya terlihat tetap manis dengan ekspresi senyum lebarnya.

3. Ekspresi fierce

Alyssa Daguise

Kali ini, Alyssa tampak melempar ekspresi fierce ke arah kamera. Wajah cantiknya tampak bertumpu dengan salah satu tangannya. Di potret ini vibes model Alyssa terpancar banget ya!

