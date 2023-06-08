5 Potret Akina Aja, Seleb TikTok Bali Berdarah Jepang yang Bikin Gagal Fokus!

SEDERET seleb TikTok Tanah Air kerap mencuri perhatian netizen. Salah satunya Akina Aja, seleb TikTok Bali berdarah Jepang.

Akina Aja memiliki lebih dari 957 ribu pengikut di TikTok. Meski begitu, dia juga aktif di Instagram dengan membagikan foto-foto penampilan yang bikin gagal fokus.

Ini lantaran Akina Aja memiliki paras cantik dan menawan yang membuat pria manapun rasanya mudah jatuh hati. Selain itu, Akina Aja juga memiliki body aduhai yang membuatnya semakin seksi.

Tak heran penampilan Akina Aja kerap membuat netizen gagal fokus. Berikut potret Akina Aja yang dirangkum dari Instagram pribadinya, @akina.a.

1. Sarapan cantik





Pertama ada potret Akina Aja sarapan cantik di restoran. Dia tampil stylish dan seksi mengenakan tanktop berwarna putih dengan aksen ruffle yang dipadukan rok pendek hitam. Kacamata yang dipakai di atas kepala membuat gayanya makin modis.

2. Seksi pakai strapless top





Berikutnya ada Akina Aja berpose candid saat duduk cantik. Dia mengenakan strapless top berwarna putih yang dipadukan rok coklat.

Mengenakan outfit kemben, body aduhai Akina terlihat jelas yang membuatnya begitu seksi. Selain itu, dia tampak cantik tersenyum sembari menoleh.

"Cantik bgt akinaaa," ujar @komang***

"Sexy dek," kata @sul***

"Kinoyyy gemes bnget," tutur @mhalik***

3. Feminin dan seksi





Berikutnya ada gaya feminin Akina Aja mengenakan sabrina ruffle berwarna putih. Bahu mulus dan area dada yang terekspos membuatnya terlihat seksi.

Selain itu, Akina Aja juga terlihat cantik dengan kulit mulus nan glowing. Rambut yang ditata model bun membuatnya terlihat makin memesona.