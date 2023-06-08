5 Potret Cantik Julie Estelle Pamer Baby Bump Hamil Anak Pertama, Gemas Banget!

ARTIS cantik Julie Estelle baru-baru ini membagikan kabar bahagia. Adik Cathy Sharon tersebut tengah hamil anak pertama di usia 34 tahun.

Julie Estelle dan suami David Tjiptobiantoro menggelar baby shower yang dihadiri kerabat. Dalam potret penampilan terbarunya, Julie tampak cantik dan mempesona saat memamerkan baby bump.

Berikut ini adalah 5 potret cantik Julie Estelle yang dijamin bakal membuat gemas dan terkesima!

1. Foto Pengumuman Kehamilan Anak Pertama





Potret pertama yang membuat kita gemas adalah foto pengumuman kehamilan Julie Estelle. Dalam foto ini hanya memperlihatkan sebagian wajah Julie yang tampak tersenyum berseri-seri sambil memegang perutnya yang sudah mulai membesar bersama tangan suaminya.

2. Tampil Anggun Tanpa Makeup





Julie Estelle juga membagikan potret dirinya tanpa makeup selama masa kehamilan. Dalam potret ini, dia terlihat alami dan cantik dengan kulit yang bersinar dan rambut yang terurai. Julie Estelle menunjukkan bahwa kecantikan sejati tidak hanya bergantung pada penampilan, tetapi juga pada kebahagiaan dari dalam.

3. Potret Saat Acara Baby Shower





Julie Estelle merayakan kehamilannya dengan sebuah baby shower yang meriah. Dalam potret saat acara tersebut, dia terlihat memukau dengan gaun yang elegan dan senyum ceria di wajahnya. Potret ini menggambarkan kegembiraan dan persiapan Julie Estelle dalam menyambut kedatangan buah hatinya.