FASHION

Shandy Aulia Selfie Pakai Bikini Putih, Cantiknya Bikin Candu!

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |00:07 WIB
Shandy Aulia Selfie Pakai Bikini Putih, Cantiknya Bikin Candu!
Shandy Aulia (Foto: @shandyaulia/Instagram)
A
A
A

ARTIS cantik Shandy Aulia mencuri perhatian netizen lewat unggahan foto terbarunya di Instagram. Shandy Aulia memamerkan foto penampilan dirinya di kolam renang.

Shandy Aulia dalam foto tersebut memakai bikini two piece berwarna putih. Bikini tersebut memiliki model halter neck atau tali leher yang kece.

Shandy Aulia

Tampil mengenakan bikini, Shandy Aulia terlihat seksi meski foto tidak full body. Dia berpose di tepi kolam renang dengan satu tangan menutupi pandangan ke area dada.

Namun, kulit mulus tanpa cela Shandy Aulia tetap terpampang jelas di kamera. Aura seksi artis yang kerap disebut hot mom oleh netizen inipun kian terpancar.

Advertisement