5 Gaya Marion Jola Pakai Dress Bling-Bling Pamer Kulit Eksotis, Netizen: Cleopatra Zaman Now, Badas!

5 Potret Terbaru Marion Jola, Netizen: Cleopatra Zaman Now!

PENAMPILAN Marion Jola seakan tak pernah ada habisnya bikin netizen salah fokus. Ya, jebolan Indonesian Idol 2017 ini memang memiliki paras cantik dan menawan.

Tak hanya itu kulit hitam manis yang dia miliki juga membuat penampilannya makin eksotis. Hal itu membuat banyak orang khususnya kaum adam yang terpana kepada dirinya.

Seperti pada postingan terbarunya di Instagram pribadinya, perempuan asal Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tampil seksi memakai dress colorful dengan sentuhan bling-bling. Dia juga menambahkan beberapa aksesori yang menunjang penampilannya.

Penasaran seperti apa potret cantik Marion Jola di unggahan terbarunya? Berikut ulasannya, Kamis (8/6/2023).

1. Penampilannya seksi





Potret Marion Jola saat menghadiri sebuah acara Dahsyatnya Award. Dia memakai dress seksi berwarna colorfull dengan sentuhan bling-bling. Dia juga menambahkan sisa kain dari baju itu yang dijadikan sebagai kerudung untuk menutupi kepalanya. Penampilannya begitu menawan.

2. Pamer paha mulus





Gaya OOTD Marion Jola dengan outfit yang sama. Satu sisi dress tersebut memiliki aksen kain menjuntai dan sebelahnya lagi pendek sehingga paha mulusnya begitu terlihat.

Lala juga menambahkan high heels warna fuschia yang membuatnya makin elegan. Pose dengan wajah fierce dan tatapan mata tajam ke kamera, gayanya begitu menggoda.

"Suka banget lihat kulitnya yang eksotis," ujar @esther***

"Makin kesini body nya makin bagus aja si Lala. bikin orang iri aja," kata @susants***

3. Pose melirik ke kamera





Penampilan Marion Jola makin stunning dengan aksesori kalung dan anting warna silver. Dia juga menambahkan makeup nude dengan sentuhan eyeliner wing yang sehingga membuat matanya terlihat makin tajam. Lirikan matanya bikin salfok.

"Nona manis," komen @eka***

"Nggak ada obat ini mah," sambung @farihh***