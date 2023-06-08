Adu Gaya Tas Branded Kahiyang Ayu vs Erina Gudono, Mana Lebih Mahal?

PASANGAN anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kahiyang Ayu dan Erina Gudono meski terlihat berpenampilan sederhana, namun keduanya sering terlihat mengenakan pakaian desainer Indonesia.

Keduanya juga merupakan pencinta dan penikmat fesyen Tanah Air. Kahiyang dan Erina diketahui baru-baru ini hadir di gelaran BIYAN annual fashion show Spring/Summer 2024. Menyaksikan pagelaran busana, baik Kahiyang ataupun Erina tampak sangat cantik mengenakan koleksi BIYAN, dengan kompak memilih busana hitam.

Pertama ada Kahiyang yang elegan dalam balutan inner black yang dikombinasikan dengan outer full of embroidery floral oranye, sedangkan Erina mengenakan inner dress hitam dengan luaran hitam motif floral yang manis dan feminin.

Kali ini bukan busana keduanya yang menarik perhatian, tapi tas mewah yang dijinjing Kahiyang dan Erina. Pasalnya, bukan hanya kompak dengan busana serba hitam, keduanya juga sama-sama menjinjing handbag keluaran rumah mode Dior meski tipe model dan harganya berbeda.

(Foto: Instagram @ayangkahiyang)

Nonton fashion show BIYAN kali ini, Kahiyang pilih pakai tas bernuansa natural, Lady D-Joy Micro Bag dengan detail natural wicker dan blue dior oblique jacquard, cocok dengan set runway yang dibuat seperti hutan musim gugur, yang dilihat di laman resmi Dior dibanderol sekira Rp43,4 juta.