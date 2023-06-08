Advertisement
HOME WOMEN FASHION

6 Potret Cantik Istri Angel Di Maria, Bintang Timnas Argentina yang Akan Datang ke Indonesia

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:00 WIB
6 Potret Cantik Istri Angel Di Maria, Bintang Timnas Argentina yang Akan Datang ke Indonesia
Jorgelina Cardozo (Foto: Instagram/@jorgelinacardozo26)
A
A
A

ANGEL Di Maria merupakan salah satu pemain timnas Argentina yang akan ke Indonesia. Dia tergabung dalam squad timnas Argentina pada FIFA Matchday melawan timnas Indonesia pada 19 Juni 2023.

Kemampuan Angel Di Maria tak perlu diragukan lagi, dia ikut mengantar Argentina juara dunia 2022 di Qatar. Kehidupannya di luar lapangan juga tak kalah menarik untuk dikulik, termasuk sosok pendampingnya.

Angel Di Maria memiliki istri bernama Jorgelina Cardozo. Dia termasuk salah satu WAGs (Wive and Girlfriends) timnas Argentina yang kerap mencuri perhatian karena penampilannya.

Penasaran seperti apa potretnya? Berikut Okezone rangkum dari Instagram pribadinya @jorgelinacardoso26, Kamis (8/6/2023).

1. Pose dengan trofi Piala Dunia 2022

Jorgelina Cardozo Istri Angel Di Maria

Pertama ada Jorgelina Cardozo berpose dengan Angel Di Maria dan kedua putri mereka. Mengenakan jersey timnas Argentina, mereka memamerkan trofi Piala Dunia 2022 di Qatar.

2. Selfie saat liburan

Jorgelina Cardozo Istri Angel Di Maria

Berikutnya ada potret Angel Di Maria dan Jorgelina selfie bareng saat berlibur di Ibiza, Spanyol. Jorge tampak cantik mengenakan bikini yang dibalut busana aksen jaring-jaring berwarna putih.

3. Cantik dan awet muda

Jorgelina Cardozo Istri Angel Di Maria

Perempuan kelahiran Rosario, Argentina ini terlihat cantik dan stylish saat berpose dengan kedua putrinya. Dia memadukan baju putih, jaket, dan boots warna senada dengan ripped jeans. Tak hanya cantik dan stylish, Jorgelina juga terlihat awet muda di usianya yang akan genap 41 tahun 11 Juli nanti.

Halaman:
1 2
      
