HOME WOMEN FASHION

6 Gaya Shandy Aulia Pamer Perut Rata Bikin Salfok, Modis bak Kembali Gadis!

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |11:00 WIB
6 Gaya Shandy Aulia Pamer Perut Rata Bikin Salfok, Modis bak Kembali Gadis!
Shandy Aulia (Foto: @shandyaulia/Instagram)
A
A
A

DI tengah sidang cerai, Shandy Aulia kerap mencuri perhatian netizen karena penampilannya. Selain cantik, Shandy kerap memamerkan body goals idaman lewat unggahan foto di Instagram.

Artis berusia 35 tahun itu tampak fit dan bugar dengan bentuk tubuh terjaga. Tak hanya langsing, Shandy Aulia juga kerap memamerkan perut rata hasil rajin berolahraga.

Ya rajin berolahraga salah satu kunci Shandy Aulia tetap terlihat bugar dan awet muda. Tak hanya terpukau melihat kecantikannya, gaya Shandy Aulia saat pamer perut rata juga terlihat kece dan seksi.

Berikut gaya Shandy Aulia pamer perut rata yang dirangkum dari Instagram pribadinya, Kamis (8/6/2023).

1. Mirror selfie sembari gendong Claire

Gaya Shandy Aulia Pamer Perut Rata

Pertama ada gaya Shandy Aulia mirror selfie sembari menggendong putri tercintanya, Claire. Tampak perut rata Shandy yang tampil mengenakan busana lengan panjang dan legging sporty.

Selain itu, Shandy Aulia juga tampak cantik dan menggemaskan berpose duckface. Cantik dan awet muda, ibu satu anak masih terlihat seperti gadis!

"Cantik banget ya mama Shandi 😍😍😍," ujar @smart***

"Kembali gadis🔥🔥," kata @ris***

"Perut rata bneerr ❤️," ucap @mie***

"Body nya aww," tutur @nun***

2. Stylish dan seksi

Gaya Shandy Aulia Pamer Perut Rata

Berikutnya ada gaya Shandy Aulia saat liburan di Italia. Dia berpose duduk cantik di restoran dengan latar pemandangan yang indah.

Gayanya tampak stylish dan seksi mengenakan outfit summer two piece dress serta kacamata hitam. Perut ratanya pun tampak jelas terlihat dengan outfit ini.

3. Kece pakai rok

Shandy Aulia

Berikutnya ada gaya kece Shandy Aulia saat liburan di Ginza, Jepang. Dia mengenakan outfit mock neck lengan panjang berwarna biru yang dipadukan rok tartan coklat serta high boots hitam.

Gayanya makin modis dengan menenteng mini bag berwarna krem. Berpose menenteng tas sembari mengambil buku, baju Shandy yang terangkat membuat perut ratanya terlihat di kamera.

Halaman:
1 2
      
