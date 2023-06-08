Advertisement
HOME WOMEN FASHION

4 Pesona Mikha Tambayong Pakai Kemeja Batik saat Jadi Staf Khusus Menpora, Netizen: Cantik dari Segala Sudut!

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:07 WIB
4 Pesona Mikha Tambayong Pakai Kemeja Batik saat Jadi Staf Khusus Menpora, Netizen: Cantik dari Segala Sudut!
Mikha Tambayong (Foto : Instagram/@miktambayong)
SOSOK artis cantik Mikha Tambayong kini sedang menjadi buah bibir publik. Ini lantaran pekerjaan baru Mikha Tambayong di luar dunia keartisannya.

Mikha Tambayong kini menjadi salah satu staf khusus Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Perempuan berusia 28 tahun ini resmi menjadi staf ahli di bidang komunikasi publik.

Istri Deva Mahenra ini mulai aktif di kegiatan maupun event yang berhubungan dengan Kemenpora. Salah satunya saat menghadiri talkshow dalam rangka memperingati Hari Hipertensi Sedunia baru-baru ini.

Seperti apa potretnya? Berikut yang Okezone rangkum dari Instagram Mikha Tambayong, Kamis (8/6/2023).

1. Bergaya formal tetap stylish

Mikha Tambayong

Pertama ada potret Mikha Tambayong di peringatan Hari Hipertensi Sedunia baru-baru ini. Tak hanya cantik, Mikha tetap terlihat kece dengan busana formal.

Dia memadukan kemeja blus batik motif Megamendung nuansa merah dan ungu dengan celana bahan hitam. Penampilan Mikha pun pun mencuri perhatian netizen.

"cantik sekali," ujar @muha***

"Waaah pakai batik mega mendung, cirebon pride. Mbak Sri Ayu tenan nganggo klambi batik cirebon 😍," ungkap @nini***

2. Cantik dari berbagai sudut

Mikha Tambayong

Berikutnya ada penampilan Mikha Tambayong saat menjadi salah satu pembicara di Hari Hipertensi Sedunia. Mikha terlihat cantik saat memberikan edukasi kepada masyarakat. Pesona Mikha makin berkelas yang bikin netizen jatuh hati.

"Cantik dari berbagai sudut😍," ujar @dimas***

"Cantik bgt ga ngerti lagi 😍," kata @tami***

"Cantiknya natural😍😍😍," tutur @ry_edo***

Halaman:
1 2
      
