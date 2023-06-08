Terbang ke New York Winter Aespa Tenteng Tas Terbaru Gucci, Berapa Harganya?

WINTER Aespa menarik perhatian publik dengan gaya airport fashionnya baru-baru ini, saat hendak terbang ke New York, Amerika Serikat bersama para personel Aespa lainnya, Karina dan NingNing.

Terlihat muncul di Bandara Internasional Incheon pada Rabu 7 Juni 2023, Winter kembali terlihat mengenakan outfit dari rumah mode kenamaan dunia, Gucci. Winter terlihat chic dan trendi dalam balutan outfit monokrom hitam putih cream, memadukan crop top tali pita spageti hitam bersama rok kargo katun warna cream dan menenteng tas cantik dari Gucci.

Mengutip Koreaboo, Kamis (8/6/2023) ternyata lead vocalist Aespa tersebut menenteng tas koleksi terbaru Gucci, Hobo Bag yang dibanderol seharg USD2400 atau sekira Rp35,7juta.

(Foto: Twitter @01_winter08)

Rok cargo katun warna cream yang dipakai Winter juga masih dari salah satu koleksi rancangan rumah mode mewah asal Italia tersebut, GG Cotton Jersey Skirt yang dijual seharga USD1250 atau kurang lebih Rp18,6juta.