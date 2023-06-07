10 Ciri-ciri Suami Suka Jajan di Luar, Istri Wajib Tahu!

10 Ciri-Ciri Suami Suka Jajan di Luar, penting untuk diketahui sebagai langkah antisipasi lebih dini Anda sebagai istri.

Jajan di luar dalam artian selingkuh dengan wanita lain, memang perbuatan tak terpuji mematahkan kepercayaan pasangan. Tapi sayangnya, perselingkuhan memang bukanlah hal yang tabu lagi saat ini dan dilakukan banyak orang.

Nah, untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan sekaligus menjaga rumah tangga Anda, sangat penting untuk tahu dan memahami karakteristik dan tanda-tanda yang tak biasa dari suami yang suka jajan di luar di bawah ini, sebagaimana mewarta laman Marriage, Rabu (7/6 2023).

1. Manipulatif: Jika suami sering merasa dirinya benar dan berusaha memanipulasi situasi atau kondisi untuk mengendalikan pikiran orang lain atas kesalahannya, bisa jadi ini sebagai bentuk pengalihan dari kesalahannya.

(10 Ciri-Ciri Suami Suka Jajan di Luar, Foto: Shutterstock)

2. Kurang percaya diri: Bila suami merasa dirinya lebih rendah dalam segi ekonomi maupun jabatan, dalam hal ini cenderung mencari wanita lain untuk menunjukkan dominasi dan menghilangkan rasa rendah diri.

3. Sering mencari kesalahan: Jika suami Anda lebih kritis mengomentari Anda dan terus-menerus mencari-cari kesalahan atau bahkan sering menyalahkan tanpa alasan yang jelas, bisa jadi ini sebagai bentuk menutupi kesalahan dirinya.

(10 Ciri-Ciri Suami Suka Jajan di Luar, Foto: Shutterstock)

