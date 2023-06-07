Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 8 Juni: Capricorn Cobalah Berempati, Pisces Jangan Pusing Soal Umur

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 8 Juni: Capricorn Cobalah Berempati, Pisces Jangan Pusing Soal Umur
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

INGIN tahu apa prediksi tanda zodiak Anda hari ini terkait kehidupan percintaan? Dikutip dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar asmara untuk pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces.

1. Capricorn: Ingat ya para pemilik tanda zodiak Capricorn! Empati adalah kunci untuk membuka potensi sejati cinta loh! Jangan egois terus memikirkan diri sendiri, coba tempatkan diri di posisi orang lain dan belajar benar-benar mendengarkan dengan hati terbuka.

2. Aquarius: Cintai dirimu dengan keras, Aquarius karena yang namanya self love itu sangat penting. Prioritaskan perawatan diri dan tetapkan batasan pribadi dirimu sendiri, pahami value diri. Pondasi self love yang kuat, pada akhirnya bisa membantu menarik cinta abadi dari orang lain.

3. Pisces: Umur hanyalah angka, Pisces! Jangan terlalu ambil pusing masalah usia. Anda tidak pernah terlalu tua untuk memulai hubungan asmara lagi kok! Bahkan saat diri menganggap hidup sudah berjalan terlalu jauh ke arah yang salah, sebab orang yang tepat akan mencintaimu apa adanya.

 BACA JUGA:

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita women lainnya
