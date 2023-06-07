Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak Hari Ini 8 Juni: Libra Ajak Pasangan Pergi Bareng, Sagitarius Diuji dengan LDR

Pradita Ananda , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak Hari Ini 8 Juni: Libra Ajak Pasangan Pergi Bareng, Sagitarius Diuji dengan LDR
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

INGIN tahu apa prediksi tanda zodiak Anda hari ini terkait kehidupan percintaan? Dikutip dari YourTango, berikut ramalan zodiak seputar asmara untuk pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio hingga Sagitarius.

1. Libra: Para Libra harus hati-hati dalam penggunaan teknologi, memang kecanggihannya menghubungkan hati dan jarak jauh, tapi tetap jangan lupakan dunia nyata. Gunakan kecanggihan digital ini dengan hati-hati, karena cinta berkembang melalui koneksi yang tulus dan momen bersama loh!

Bukan hanya sekedar online bersama, tetap ajak si dia pergi bersama untuk momen yang nyata.

. Scorpio: Jangan menyimpan dendam, Scorpio! Ketika kita menyimpan kemarahan di hati, maka amarah ini yang akan mengendalikan dirimu. Sebaliknya, maafkan lah orang yang bersalah padamu dan lanjutkan hidup. Pengampunan adalah obat untuk menyembuhkan hati.

3. Sagitarius: Kehidupan asmara para pemilik tanda zodiak ini sedang diuji dengan hubungan jarak jauh. Jaga kepercayaan, komunikasi, dan ide kreativitas untuk menjembatani kesenjangan dan menjaga cinta di hubungan ini agar tetap menyala membara.

(Rizky Pradita Ananda)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
