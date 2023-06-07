Viral Perjuangan Siswa SMA Hidup Sebatang Kara, Bangun Dini Hari Demi Jualan

TENGAH viral di linimasa sosial media, sosok seorang pelajar laki-laki yang diketahui hidup sebatang kara dan harus berjuang sekolah sambil berjualan setiap harinya.

Ya, video mengharukan yang diunggah di media sosial oleh pemilik akun TikTok @wahyu.d.i.w, alias Derlin baru-baru ini berhasil menyita perhatian publik di jagat maya, lantaran menunjukkan perjuangan luar biasa dan sangat inspiratif dari siswa SMA di Pandeglang, Banten tersebut.

Dalam video berdurasi dua menit tersebut, menunjukkan semangat tinggi pelajar pria bernama Derlin Wahyudi tersebut untuk terus menjalani aktivitasnya sebagai pelajar sekaligus pedagang, karena ia sekolah sambil berjualan kue.

Bukan tanpa alasan memang, diketahui Derlin hidup sebatang kara dan harus mengais rezeki dengan menjual berbagai aneka kue dan jajanan di sekolahnya demi bertahan hidup.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @wahyu.d.i.w)

’Ternyata gini ya hidup sendiri,” tulis Derlin sebagai keterangan video.