Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Perjuangan Siswa SMA Hidup Sebatang Kara, Bangun Dini Hari Demi Jualan

Diva Daniswara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |18:30 WIB
Viral Perjuangan Siswa SMA Hidup Sebatang Kara, Bangun Dini Hari Demi Jualan
Viral pelajar hidup sebatang kara, (Foto: Tangkapan layar TikTok @wahyu.d.i.w)
A
A
A

TENGAH viral di linimasa sosial media, sosok seorang pelajar laki-laki yang diketahui hidup sebatang kara dan harus berjuang sekolah sambil berjualan setiap harinya. 

Ya, video mengharukan yang diunggah di media sosial oleh pemilik akun TikTok @wahyu.d.i.w, alias Derlin baru-baru ini berhasil menyita perhatian publik di jagat maya, lantaran menunjukkan perjuangan luar biasa dan sangat inspiratif dari siswa SMA di Pandeglang, Banten tersebut.

Dalam video berdurasi dua menit tersebut, menunjukkan semangat tinggi pelajar pria bernama Derlin Wahyudi tersebut untuk terus menjalani aktivitasnya sebagai pelajar sekaligus pedagang, karena ia sekolah sambil berjualan kue.

Bukan tanpa alasan memang, diketahui Derlin hidup sebatang kara dan harus mengais rezeki dengan menjual berbagai aneka kue dan jajanan di sekolahnya demi bertahan hidup.

(Foto: Tangkapan layar TikTok @wahyu.d.i.w) 

’Ternyata gini ya hidup sendiri,” tulis Derlin  sebagai keterangan video.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement