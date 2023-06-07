Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Limited Edition, Kapal Api Diskon 50% + Gratis Ongkir di AladinMall! Cuss Diborong

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:42 WIB
Limited Edition, Kapal Api Diskon 50% + Gratis Ongkir di AladinMall! Cuss Diborong
AladinMall by Mister Aladin (foto: AladinMall by Mister Aladin)
A
A
A

Bagi pencinta kopi, pasti sudah tak asing lagi dengan produk Kapal Api. Menemani kita sejak lama, cita rasa kopi ini sangat khas di lidah. Selain nagih, produk lokal ini juga dibanderol dengan harga yang terjangkau.

Apalagi saat ini lagi ada promo menarik kalau Anda belinya di AladinMall. Dapatkan diskon spesial 50% untuk setiap pembelian Limited Edition Gift Pack Kapal Api. Nggak cuma dapat harga super hemat, tapi Anda juga akan mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa.

Beli produknya di bawah ini!

Limited Edition Gift Pack Kapal Api

Dapatkan 1 bungkus Kapal Api Special Merah kemasan 380 gram + FREE 1 buah Coffee Press Limited Edition Kapal Api Gift Pack hanya dengan Rp75.000 saja dari harga normal Rp150.000!

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement