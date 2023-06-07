Limited Edition, Kapal Api Diskon 50% + Gratis Ongkir di AladinMall! Cuss Diborong

Bagi pencinta kopi, pasti sudah tak asing lagi dengan produk Kapal Api. Menemani kita sejak lama, cita rasa kopi ini sangat khas di lidah. Selain nagih, produk lokal ini juga dibanderol dengan harga yang terjangkau.

Apalagi saat ini lagi ada promo menarik kalau Anda belinya di AladinMall. Dapatkan diskon spesial 50% untuk setiap pembelian Limited Edition Gift Pack Kapal Api. Nggak cuma dapat harga super hemat, tapi Anda juga akan mendapatkan #BukanGratisOngkirBiasa.

Beli produknya di bawah ini!

Limited Edition Gift Pack Kapal Api

Dapatkan 1 bungkus Kapal Api Special Merah kemasan 380 gram + FREE 1 buah Coffee Press Limited Edition Kapal Api Gift Pack hanya dengan Rp75.000 saja dari harga normal Rp150.000!