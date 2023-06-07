Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Gadis Disabilitas Jadi Beauty Enthusiast Banjir Dukungan Netizen, Pernah Ngonten Bareng Ria Ricis!

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:00 WIB
Viral Gadis Disabilitas Jadi Beauty Enthusiast Banjir Dukungan Netizen, Pernah Ngonten Bareng Ria Ricis!
Mila Marlina (Foto: Instagram/@sitijamila178)
KETERBATASAN tidak jadi penghalang untuk menjalankan hobi. Hal itulah yang ingin diungkapkan oleh Mila Marlina, seorang disabilitas yang kini begitu bersemangat menjadi seorang beauty enthusiast.

Bahkan, Mila kerap membagikan konten tutorial mak up meskipun di tengah keterbatasan yang membuatnya cukup sulit untuk merias wajahnya.

Mila Marlina

Misalnya, saat ia menampilkan tahap demi tahap saat ia memulas wajahnya dengan masing-masing produk kecantikan. Mulai dari sunscreen, fondation, blush on, hingga lipstick.

Gadis difabel berhijab ini tampak tak kalah lihai dari para beauty enthusiast lainnya. Meskipun tangannya tampak tidak stabil, Mila sukses mengaplikasikan sunscreen hingga fondation cair ke wajahnya secara rata menggunakan beauty blender.

Mila Marlina

Wajah yang tadinya tampak pucat dan polos lantas berubah menjadi lebih segar dan cantik berkat pulasan-pulasan make up di wajahnya.

Meski tidak bisa berbicara, Mila terlihat cukup komunikatif untuk menyapa hingga memberi tahu para followernya tentang beberapa step make up yang kerap ia lakukan.

Mila juga memiliki ciri khas setiap menyapa followersnya, yakni dengan melambaikan salah satu tangannya meskipun jari-jarinya tampak tak sepenuhnya terbuka.

Mila Marlina

“Terimakasih semua nya udah tonton Vidio aku, makasih juga supportnya tanpa kalian aku bisa apa?? Aku sayang Kalian semua,” ujar Mila, di salah satu keterangan konten yang dia unggah di akun Instagramnya, @sitijamila178.

Berkat konten-konten yang kerap ia bagikan di akun sosial media Instagramnya,Mila lantas viral dan mendapat banyak dukungan dari netizen. Salah satunya dari YouTuber terkenal Indonesia Ria Ricis.

