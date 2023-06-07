Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

7 Ide Gaya Rambut Warna Merah Tasya Farasya ala Ariel The Little Mermaid

Nadila Qoonita , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |20:00 WIB
7 Ide Gaya Rambut Warna Merah Tasya Farasya ala Ariel The Little Mermaid
Tasya Farasya (Foto: Instagram/@tasyafarasya)
A
A
A

TASYA Farasya merupakan seorang beauty influencer yang dikenal dengan kecantikan dan gaya berbusananya. Tasya sering kali menghadirkan penampilan yang menakjubkan.

Salah satu penampilan dengan rambut merah yang mencolok. Gaya rambut merah Tasya Farasya bak ala Ariel di Film The Little Mermaid. 

Jika Anda ingin meniru gaya rambut merah ala Tasya Farasya, berikut ulasannya dirangkum dari Instagram @tasyafarasya, Rabu (7/6/2023). 

Digerai Curly

Tasya Farasya

Rambut merah Tasya Farasya yang digerai curly menciptakan tampilan yang romantis dan feminin. Gaya ini memberikan kesan lembut dan anggun, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk acara informal atau sekedar jalan-jalan.

Memakai Aksesoris Kacamata di Atas Rambut

Tasya Farasya

Tasya Farasya seringkali memadukan rambut merahnya dengan aksesoris kacamata yang diletakkan di atas rambut. Ini memberikan sentuhan modis dan unik pada gaya rambut merahnya, menciptakan penampilan yang segar dan berbeda.

Dikuncir Rapih

Tasya Farasya

Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih bersih dan rapi, Anda dapat mencoba menguncir rambut merah Anda dengan rapi. Ini memberikan kesan elegan dan teratur, menjadikannya pilihan yang cocok untuk acara formal atau gaya sehari-hari yang sopan.

Cantik menawan 

Tasya Farasya

Berikutnya ada potret Tasya Farasya saat berlibur ke pantai. Dia berpose duduk santai mengenakan dress berwarna putih. Rambut panjang merahnya dibiarkan tergerai indah yang membuatnya semakin menawan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/194/3173155/tasya-5hf2_large.jpg
Tasya Farasya Tenteng Tas Hermes Seharga Rp2,9 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/612/3172510/ahmad-2Q5F_large.jpg
Ini Pekerjaan Ahmad Assegaf, Suami Tasya Farasya yang Diduga Tak Beri Nafkah Lahir Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/612/3170270/tasya-klN7_large.jpg
Tasya Farasya Gugat Cerai Suami, Buket Bunga dari Rachel Vennya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/612/3170159/tasya-wBWZ_large.jpg
Sumber Kekayaan Tasya Farasya, Influencer yang Gugat Cerai Suami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/612/3166321/insomnia-jWAd_large.jpg
4 Cara Mengatasi Insomnia di Rumah, Gangguan Tidur yang Dialami Tasya Farasya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/611/3152642/tasya_farasya-SfhU_large.jpg
4 Potret Tasya Farasya Buat Tren Make Up Cleopatra, Netizen: Rapih Banget Dandannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement