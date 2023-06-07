7 Ide Gaya Rambut Warna Merah Tasya Farasya ala Ariel The Little Mermaid

TASYA Farasya merupakan seorang beauty influencer yang dikenal dengan kecantikan dan gaya berbusananya. Tasya sering kali menghadirkan penampilan yang menakjubkan.

Salah satu penampilan dengan rambut merah yang mencolok. Gaya rambut merah Tasya Farasya bak ala Ariel di Film The Little Mermaid.

Jika Anda ingin meniru gaya rambut merah ala Tasya Farasya, berikut ulasannya dirangkum dari Instagram @tasyafarasya, Rabu (7/6/2023).

Digerai Curly





Rambut merah Tasya Farasya yang digerai curly menciptakan tampilan yang romantis dan feminin. Gaya ini memberikan kesan lembut dan anggun, menjadikannya pilihan yang sempurna untuk acara informal atau sekedar jalan-jalan.

Memakai Aksesoris Kacamata di Atas Rambut





Tasya Farasya seringkali memadukan rambut merahnya dengan aksesoris kacamata yang diletakkan di atas rambut. Ini memberikan sentuhan modis dan unik pada gaya rambut merahnya, menciptakan penampilan yang segar dan berbeda.

Dikuncir Rapih





Jika Anda menginginkan tampilan yang lebih bersih dan rapi, Anda dapat mencoba menguncir rambut merah Anda dengan rapi. Ini memberikan kesan elegan dan teratur, menjadikannya pilihan yang cocok untuk acara formal atau gaya sehari-hari yang sopan.

Cantik menawan

Berikutnya ada potret Tasya Farasya saat berlibur ke pantai. Dia berpose duduk santai mengenakan dress berwarna putih. Rambut panjang merahnya dibiarkan tergerai indah yang membuatnya semakin menawan.