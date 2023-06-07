Potret Jadul Elvy Sukaesih dan Rhoma Irama ketika Remaja, Netizen: Unyu-unyu

PEDANGDUT senior Elvy Sukaesih tengah bernostalgia masa muda, dengan memamerkan kecantikan alaminya puluhan tahun lalu.

Lewat akun Instagram miliknya, Ratu Dangdut Indonesia tersebut baru saja memamerkan potret lawasnya, foto jadul dirinya bersama sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. Penyanyi pelantun hits 'Gadis atau Janda' itu mengungkap kalau foto yang diambil tahun 1967 tersebut adalah ketika dirinya dan Rhoma Irama masih berusia belia.

"Foto jadul tahun 1967, bersama Bang H. Oma @rhoma_offocial saat usia 16 tahun, saya sudah punya anak satu," tulis Elvy Sukaesih dikutip Rabu (7/6/2023).

Tampak keduanya kompak mengenakan atasan kemeja kerah warna putih polos. Meski minim riasan dan tatanan rambut sederhana, namun kecantikan Elvy remaja tetap terlihat jelas.

Potret lawas sang Ratu Dangdut berdua bersama Raja Dangdut itu pun menuai komentar positif dari para netizen yang banyak memuji kecantikan alami seorang Elvy Sukaesih sejak dulu.

