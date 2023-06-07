Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Potret Jadul Elvy Sukaesih dan Rhoma Irama ketika Remaja, Netizen: Unyu-unyu

Hasyim Ashari , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |14:49 WIB
Potret Jadul Elvy Sukaesih dan Rhoma Irama ketika Remaja, Netizen: Unyu-unyu
Elvy Sukaesih, (Foto: Instagram @elvy_sukaesih)
A
A
A

PEDANGDUT senior Elvy Sukaesih tengah bernostalgia masa muda, dengan memamerkan kecantikan alaminya puluhan tahun lalu.

Lewat akun Instagram miliknya, Ratu Dangdut Indonesia tersebut baru saja memamerkan potret lawasnya, foto jadul dirinya bersama sang Raja Dangdut, Rhoma Irama. Penyanyi pelantun hits 'Gadis atau Janda' itu mengungkap kalau foto yang diambil tahun 1967 tersebut adalah ketika dirinya dan Rhoma Irama masih berusia belia. 

"Foto jadul tahun 1967, bersama Bang H. Oma @rhoma_offocial saat usia 16 tahun, saya sudah punya anak satu," tulis Elvy Sukaesih dikutip Rabu (7/6/2023).

 

 (Foto: Instagram @elvy_sukaesih)

Tampak keduanya kompak mengenakan atasan kemeja kerah warna putih polos. Meski minim riasan dan tatanan rambut sederhana, namun kecantikan Elvy remaja tetap terlihat jelas. 

BACA JUGA:

Potret lawas sang Ratu Dangdut berdua bersama Raja Dangdut itu pun menuai komentar positif dari para netizen yang banyak memuji kecantikan alami seorang Elvy Sukaesih sejak dulu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/01/612/2930585/profil-kiki-fatmala-pemeran-si-manis-jembatan-ancol-yang-meninggal-dunia-5RCUBd3Y59.jpg
Profil Kiki Fatmala Pemeran si Manis Jembatan Ancol yang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890328/kisah-sedih-neneng-safitri-penyanyi-dangdut-90-an-yang-menderita-odgj-Bqd3iXQ56l.jpg
Kisah Sedih Neneng Safitri, Penyanyi Dangdut 90-an yang Menderita ODGJ
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/612/2887981/5-potret-maria-eleanor-terkini-dulu-lidya-pratiwi-eks-narapidana-kasus-pembunuhan-mit7h6koSs.jpg
5 Potret Maria Eleanor Terkini, Dulu Lidya Pratiwi Eks Narapidana Kasus Pembunuhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/194/2818062/potret-jadul-meriam-bellina-original-anggun-dan-cantiknya-4XBXMiDtJj.JPG
Potret Jadul Meriam Bellina, Original Anggun dan Cantiknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/09/612/2810860/coldplay-siap-sambangi-jakarta-7-tips-nonton-konser-aman-dan-nyaman-MLxGNCt8Ai.JPG
Coldplay Siap Sambangi Jakarta, 7 Tips Nonton Konser Aman dan Nyaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/04/612/2808186/5-potret-terkini-cindy-cenora-penyanyi-cilik-yang-terkenal-di-tahun-90-an-wG1i7djAEO.jpg
5 Potret Terkini Cindy Cenora, Penyanyi Cilik yang Terkenal di Tahun 90-an
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement