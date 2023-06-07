Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

4 Cara Bersihkan Karang Gigi Secara Alami, Jangan Tunggu Sampai Iritasi!

Syifa Fauziah , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:00 WIB
4 Cara Bersihkan Karang Gigi Secara Alami, Jangan Tunggu Sampai Iritasi!
Lidah buaya bahan alami untuk atasi masalah karang gigi (Foto: Timesofindia)
A
A
A

BISAKAH membersihkan karang gigi secara alami? Jawabannya, bisa. Anda bisa membersihkan karang gigi secara alami di rumah.

Karang gigi sudah sepatutnya dibersihkan. Karena jika dibiarkan akan terjadi iritasi pada gusi dan juga gigi. Bahkan dampak buruknya akan menyebabkan gigi tanggal dan mengalami kerusakan pada tulang dan jaringan di sekitar gigi.

Selain mengunjungi dokter gigi, ada beberapa cara membersihkan karang gigi dengan alami lho. Berikut ulasannya, Rabu (7/6/2023).

1. Manfaatkan lidah buaya

Lidah Buaya

Tak banyak yang tahu kalau lidah buaya dapat membantu membersihkan karang gigi lho. Anda bisa membuat ramuan dengan mencampurkan dengan soda kue, minyak esensial lemon, teh gliserin, dan secangkir air.

Caranya ambil satu sendok teh gel lidah buaya, lalu campurkan dengan lima sendok soda kue, minyak essential oil lemon secukupnya, empat sendok teh gliserin, dan secangkir air. Lalu aduk hingga rata dan Anda bisa gunakan ramuan itu untuk menggosok gigi. Lakukan setiap hari agar hasilnya maksimal.

2. Soda kue

Cara membersihkan karang gigi dengan bahan alami juga bisa menggunakan soda kue. Caranya campurkan soda kue dengan sejumput garam, lalu gunakan bahan itu untuk sikat gigi. Setelah merasa gigi bersih, kumur-kumur dengan air hangat. Namun penggunaan bahan ini jangan terlalu sering karena bisa merusak enamel gigi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/18/611/2816081/datang-ke-cannes-film-festival-gigi-johnny-depp-curi-perhatian-netizen-NbxO8I5NYq.JPG
Datang ke Cannes Film Festival, Gigi Johnny Depp Curi Perhatian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/07/611/2809835/benarkah-berkumur-air-garam-bisa-bikin-gigi-putih-PfkrxgFtrS.jpg
Benarkah Berkumur Air Garam Bisa Bikin Gigi Putih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/06/612/2809376/6-tanda-tanda-gigi-anda-bakal-copot-qC9LVz5BOc.jpg
6 Tanda-Tanda Gigi Anda Bakal Copot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/07/611/2776915/5-hal-penyebab-gigi-kuning-hindari-segera-mZT84lhS6z.jpg
5 Hal Penyebab Gigi Kuning, Hindari Segera!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/09/05/611/2660749/tips-mudah-memutihkan-gigi-kuning-secara-alami-senyum-kembali-percaya-diri-csStllehnS.jpg
Tips Mudah Memutihkan Gigi Kuning Secara Alami, Senyum Kembali Percaya Diri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/31/298/2639440/gigi-sehat-tanpa-kuman-coba-rutin-konsumsi-6-makanan-ini-eEJoJ4nq9M.JPG
Gigi Sehat Tanpa Kuman, Coba Rutin Konsumsi 6 Makanan Ini
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement