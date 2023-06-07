6 Sensasi Fancy Trip dengan Kereta Panoramic, Nikmati Perjalanan Mewah ala Sultan!

KERETA Panoramic kembali beroperasi. Dengan tambahan rute baru, tentu saja membuat para pelancong makin antusias ingin merasakan sensasi fancy trip atau perjalanan mewah dengan Panoramic.

Sejak pertama kali hadir di penghujung 2022, Kereta Panoramic seketika masuk ‘bucket list’ pelancong. Naik Kereta Panoramic bisa menikmati pemandangan sepanjang perjalanan.

Meski sempat berhenti beroperasi untuk evaluasi, Kereta Panoramic kembali dihadirkan PT Kereta Api Indonesia mengingat antusiasme penumpang yang cukup tinggi untuk merasakan kereta dengan spesifikasi khusus ini.

Nah, bagi Anda yang ingin menjajal keistimewaan Kereta Panoramic, bisa mencoba rute terdekat yang kini beroperasi setiap hari, yakni rute Jakarta-Bandung dan sebaliknya.

Dengan harga tiket Rp400 ribu, kira-kira apa saja yah keistimewaan dan fasilitas yang bisa Anda dapatkan jika memilih perjalanan naik Kereta Panoramic?

Nah, berikut rangkumannya berdasarkan perjalanan MNC Portal Indonesia dari Stasiun Gambir, Jakarta Pusat sampai Stasiun Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6/2023).

Kereta Panoramic

1. Fasilitas luxury lounge

Tidak hanya mendapatkan beragam fasilitas saat berada di dalam Kereta Panoramic. Sebelum jadwal keberangkatan kereta, Anda juga akan dimanjakan di ruang tunggu yang cukup ‘cozy’, apalagi untuk kamu si kaum rebahan.

Di luxury lounge ini, Anda juga bisa mengganjal perut dengan beberapa snack pengganjal perut dan minuman segar.

Tak perlu khawatir. Bagi Anda yang ‘kebablasan’ alias terlanjur nyaman hingga ketiduran di luxury lounge, petugas akan siap sedia mengingatkan para penumpang saat kereta telah tiba dan akan diberangkatkan.

Kereta Panoramic

2. Fasilitas bagasi dengan ID card

Fasilitas bagasi tentu sangat diperlukan bagi Anda yang membawa banyak barang seperti koper.

Namun, Humas PT Kereta Api Pariwisata, M Ilud Siregar mengatakan, salah satu hal yang membuat fasilitas bagasi di Kereta Panoramic terasa spesial adalah karena keamanannya yang sangat terjamin.

Pasalnya, setiap penumpang akan diberikan ID card khusus sebagai penanda saat akan mengambil barang-barang.