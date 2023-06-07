Ingin Work From Anywhere dengan Budget Murah? Simak Tipsnya agar Kerja Lebih Produktif

WORK from Anywhere (WFA) merupakan cara kerja yang dapat dilakukan secara fleksibel, di manapun tempatnya, tanpa mewajibkan seseorang untuk datang ke kantor.

Hal ini artinya seseorang bisa mendapatkan suasana kerja baru, yang dapat mendorong produktivitasnya sebagai pekerja.

Chief Executive Officer (CEO) Traveloka, Iko Putera berbagi beberapa tips bagi Anda yang ingin melakukan WFA namun dengan anggaran minimalis. Di mana tips yang pertama, Iko menyarankan untuk menghindari bepergian saat high season.

“Kalau memang ada fleksibilitas jangan bepergian di high season, dan memilih pada bulan-bulan seperti September, Oktober yang biasanya tidak ramai,” kata Iko saat ditemui MPI dalam acara Traveloka Travel Fair 2023, di Kota Kasablanka, Jakarta Selatan belum lama ini.

Ilustrasi (Foto: Unsplash)

Dirinya mengingatkan untuk tidak memesan tiket pada akhir pekan, karena pada hari-hari tersebut harga penerbangan akan cenderung lebih mahal.

Adapun kota destinasi tujuan yang bisa dijadikan alternatif melakukan WFA disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut.

“Nah, untuk destinasi biasanya Bali. Tetapi ada juga destinasi lain seperti Lombok juga oke,” tambah Iko.