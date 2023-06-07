Apa Itu Diabetes Tipe 1?

KITA perlu tahu diabetes tipe 1. Apalagi diabetes merupakan penyakit yang berbahaya jika diabaikan.

Nah, diabetes tipe 1 merupakan kondisi kadar gula darah yang tinggi akibat tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes tipe 1 juga disebut insulin-dependent atau juvenile diabetes. Meski bisa terjadi pada usia berapapun, penyakit ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

Umumnya, penderita diabetes tipe 1 memiliki pankreas yang tidak bisa membuat insulin atau menghasilkan sangat sedikit insulin.

Insulin membantu gula darah memasuki sel-sel dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi. Tanpa insulin, gula darah tidak bisa masuk ke sel dan menumpuk di aliran darah.

Gula darah tinggi merusak tubuh dan menyebabkan banyak gejala dan komplikasi diabetes.

Apa penyebab diabetes tipe 1?

Diabetes tipe 1 diduga disebabkan oleh reaksi autoimun (tubuh menyerang dirinya sendiri secara tidak sengaja). Reaksi ini menghancurkan sel-sel di pankreas yang membuat insulin, yang disebut sel beta.

Proses ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum gejala lainnya muncul.

Sehingga, insulin tidak dapat diproduksi, dan membutuhkan asupan dari luar seperti suntik insulin.

Beberapa orang memiliki gen tertentu (sifat yang diwariskan dari orang tua ke anak) yang membuat mereka lebih mungkin mewarisi diabetes tipe 1.

Namun, banyak juga dari mereka yang tidak menderita diabetes tipe 1 meskipun mereka memiliki gen tersebut.

Pemicu di lingkungan, seperti virus, juga dapat berperan dalam perkembangan penyakit diabetes tipe 1. Meski begitu, kebiasaan diet dan gaya hidup bukan menjadi salah satu penyebab diabetes tipe 1.

