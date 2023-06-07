Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Apa Itu Diabetes Tipe 1?

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:46 WIB
Apa Itu Diabetes Tipe 1?
Diabetes tipe 1 (Foto: Medical news today)
A
A
A

KITA perlu tahu diabetes tipe 1. Apalagi diabetes merupakan penyakit yang berbahaya jika diabaikan.

Nah, diabetes tipe 1 merupakan kondisi kadar gula darah yang tinggi akibat tubuh tidak menghasilkan cukup insulin. Diabetes tipe 1 juga disebut insulin-dependent atau juvenile diabetes. Meski bisa terjadi pada usia berapapun, penyakit ini bisa terjadi pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa.

 diabetes

Umumnya, penderita diabetes tipe 1 memiliki pankreas yang tidak bisa membuat insulin atau menghasilkan sangat sedikit insulin.

Insulin membantu gula darah memasuki sel-sel dalam tubuh untuk digunakan sebagai energi. Tanpa insulin, gula darah tidak bisa masuk ke sel dan menumpuk di aliran darah.

Gula darah tinggi merusak tubuh dan menyebabkan banyak gejala dan komplikasi diabetes.

Apa penyebab diabetes tipe 1?

Diabetes tipe 1 diduga disebabkan oleh reaksi autoimun (tubuh menyerang dirinya sendiri secara tidak sengaja). Reaksi ini menghancurkan sel-sel di pankreas yang membuat insulin, yang disebut sel beta.

Proses ini dapat berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun sebelum gejala lainnya muncul.

Sehingga, insulin tidak dapat diproduksi, dan membutuhkan asupan dari luar seperti suntik insulin.

Beberapa orang memiliki gen tertentu (sifat yang diwariskan dari orang tua ke anak) yang membuat mereka lebih mungkin mewarisi diabetes tipe 1.

Namun, banyak juga dari mereka yang tidak menderita diabetes tipe 1 meskipun mereka memiliki gen tersebut.

 BACA JUGA:

Pemicu di lingkungan, seperti virus, juga dapat berperan dalam perkembangan penyakit diabetes tipe 1. Meski begitu, kebiasaan diet dan gaya hidup bukan menjadi salah satu penyebab diabetes tipe 1.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement