HOME WOMEN HEALTH

Kenali Yuk 5 Tanda Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Nyeri di Kaki!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:06 WIB
Kenali Yuk 5 Tanda Kolesterol Tinggi, Salah Satunya Nyeri di Kaki!
Nyeri kaki (Foto: Sleep foundation )
A
A
A

SELAMA ini banyak orang tidak sadar mengidap kolesterol tinggi. Namun saat diperiksakan ke dokter, mereka kadang terkejut karena ternyata kena kolesterol tinggi.

"Dengan kolesterol tinggi, Anda dapat mengembangkan timbunan lemak di pembuluh darah. Terkadang, endapan tersebut bisa tiba-tiba pecah dan membentuk gumpalan menyebabkan serangan jantung atau stroke," keterangan dalam Mayoclinic.

Sehingga perlu disadari, jika ada gejala atau tanda saat kolesterol meningkat, berikut penjelasannya.

 kolesterol tinggi

1. Warna kaki pucat

Saat kondisi kolesterol sedang meningkat bisa mempengaruhi aliran darah yang bisa mengubah warna kulit kaki Anda. Itu karena sel-sel tidak mendapatkan nutrisi tepat akibat berkurangnya aliran darah membawa nutrisi dan oksigen.

2. Nyeri di kaki

Buka hanya nyeri di bagian leher, tapi juga bisa di kaki, salah satu gejala PAD (penyakit arteri perifer). Sebab ini terjadi karena arteri kaki Anda tersumbat, darah kaya oksigen dalam jumlah yang cukup dan dibutuhkan tidak mencapai bagian bawah kaki.

Itu bisa membuat kaki Anda terasa berat dan lelah. Kebanyakan orang dengan kadar kolesterol tinggi mengeluhkan rasa sakit membakar di tungkai bawah.

 BACA JUGA:

3. Nyeri leher

Salah satu studi membuktikan bahwa adanya korelasi nyeri leher dengan kadar kolesterol dalam tubuh. Dalam penelitian tersebut, menunjukkan bahwa tingkat perempuan mengalami nyeri leher lebih banyak, dibandingkan pria .

"Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam prevalensi nyeri leher antara pria (20,5%) dan wanita (21,5%). Namun, prevalensi kekakuan leher dan bahu secara signifikan lebih tinggi pada wanita (60,3%) dibandingkan pada pria (38,0%; P <0,05)," jeals penelitian itu, dilansir National Library Medicine.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
