4 Hal yang Bikin Pria Lemas, Salah Satunya Malas Olahraga!

PRIA yang menarik merupakan pria yang sehat dan banyak energinya. Oleh karena itu, jika melihat pria kurang bersemangat, lemah, lesu, dan lunglai, bisa menimbulkan pertanyaan.

Rendahnya level energi pada pria dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, sebetulnya bisa didorong berbagai faktor.

Apakah Anda termasuk pria yang kerap lemas dan kurang energi tersebut, coba cari apa penyebabnya?

Dikutip dari NDTV, berikut empat penyebab pria kekurangan energi.

1. Pola diet yang buruk

Sebagian besar pria tidak mengonsumsi makanan dengan cukup, ini bisa membuat kesehatan menurun karena makanan yang disantap ternyata tidak lengkap nutrisinya. sebagian besar pria disebutkan mengonsumsi karbohidrat yang sangat minim, jumlah protein yang rendah, makanan ringan tinggi lemak dan garam dengan nilai gizi rendah. Akhirnya bisa menyebabkan kelelahan dan berkurangnya energi.

2. Jarang olahraga

Kurangnya aktivitas olahraga selalu membuat energi seseorang menjadi kurang optimal dan sering merasa lelah. Namun, terlalu banyak olahraga secara berlebih juga dapat memperburuk kesehatan. Makanya perlu olahraga yang seimbang dalam porsi dan durasi yang tepat, sehingga membuat tubuh menjadi tetap optimal dan sehat.

