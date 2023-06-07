Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Hal yang Bikin Pria Lemas, Salah Satunya Malas Olahraga!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |22:37 WIB
4 Hal yang Bikin Pria Lemas, Salah Satunya Malas Olahraga!
Pria lemas (Foto: New connections)
A
A
A

PRIA yang menarik merupakan pria yang sehat dan banyak energinya. Oleh karena itu, jika melihat pria kurang bersemangat, lemah, lesu, dan lunglai, bisa menimbulkan pertanyaan.

Rendahnya level energi pada pria dalam melakukan aktivitas sehari-harinya, sebetulnya bisa didorong berbagai faktor.

Apakah Anda termasuk pria yang kerap lemas dan kurang energi tersebut, coba cari apa penyebabnya?

Dikutip dari NDTV, berikut empat penyebab pria kekurangan energi.

 diet buruk

1. Pola diet yang buruk

Sebagian besar pria tidak mengonsumsi makanan dengan cukup, ini bisa membuat kesehatan menurun karena makanan yang disantap ternyata tidak lengkap nutrisinya. sebagian besar pria disebutkan mengonsumsi karbohidrat yang sangat minim, jumlah protein yang rendah, makanan ringan tinggi lemak dan garam dengan nilai gizi rendah. Akhirnya bisa menyebabkan kelelahan dan berkurangnya energi.

 BACA JUGA:

2. Jarang olahraga

Kurangnya aktivitas olahraga selalu membuat energi seseorang menjadi kurang optimal dan sering merasa lelah. Namun, terlalu banyak olahraga secara berlebih juga dapat memperburuk kesehatan. Makanya perlu olahraga yang seimbang dalam porsi dan durasi yang tepat, sehingga membuat tubuh menjadi tetap optimal dan sehat.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
