Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Polusi Udara di Jakarta Parah, Ketua PDPI: Banyak Pasien Batuk dan Pilek!

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |11:33 WIB
Polusi Udara di Jakarta Parah, Ketua PDPI: Banyak Pasien Batuk dan Pilek!
Polusi udara (Foto: Airqoon)
A
A
A

BEBERAPA hari terakhir kualitas udara di Indonesia, khususnya Jakarta tengah menjadi sorotan oleh banyak pihak. Polusi udara di Jakarta sudah parah.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan, polusi udara bisa memberikan efek kepada siapapun. Bahkan banyak pasien yang mengeluhkan batuk dan pilek.

 polusi

Kondisi ini masih diduga, sebab belum ada data yang akurat ataupun pasti soal pasien datang berkaitan dengan polusi udara. Menurut Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), Ketua Umum (PDPI) menyebutkan memang berdasarkan laporan dokter -dokter sejauh ini banyak pasien datang dengan keluhan tersebut.

Keluhan lebih detailnya seperti batuk berdahak. "Data yang tepat terkait dampak kualitas udara saat ini dengan peningkatan kasus penyakit saat ini belum ada datanya," jelas Prof Agus kepada MNC Portal.

 BACA JUGA:

"Hanya dari laporan dokter-dokter saat ini cukup banyak pasien datang dengan batuk-batuk, dahak, jumlahnya cenderung lebih banyak dari sebelumnya," sambungnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/337/3183435//lingkungan_hidup-lNyp_large.jpg
Pertemuan di COP30, Menteri Hanif Tegaskan Karbon untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/482/3175642//rokok-WzZl_large.jpg
Ternyata Dampak Asap Rokok pada Anak, Bisa Stunting hingga Autisme
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/52/3164400//mobil_listrik-0BEg_large.jpg
Studi Ungkap SPKLU Bisa Ganggu Saluran Pernapasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/481/3142999//polusi_udara-lbp4_large.jpg
Polusi Udara Memburuk, Waspadai 4 Penyakit Ini Moms
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/20/611/3115709//pentingnya_merawat_kesehatan_rambut_di_tengah_polusi_ibu_kota_jakarta-8ojV_large.jpg
Pentingnya Merawat Kesehatan Rambut di Tengah Polusi Ibu Kota Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/337/3113222//ilustrasi-vmyr_large.jpg
Hasil Riset UI: Transportasi Darat Sumbang 47 Persen Polusi Udara
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement