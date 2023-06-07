Polusi Udara di Jakarta Parah, Ketua PDPI: Banyak Pasien Batuk dan Pilek!

BEBERAPA hari terakhir kualitas udara di Indonesia, khususnya Jakarta tengah menjadi sorotan oleh banyak pihak. Polusi udara di Jakarta sudah parah.

Ketua Umum Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K) mengatakan, polusi udara bisa memberikan efek kepada siapapun. Bahkan banyak pasien yang mengeluhkan batuk dan pilek.

Kondisi ini masih diduga, sebab belum ada data yang akurat ataupun pasti soal pasien datang berkaitan dengan polusi udara. Menurut Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, SpP(K), Ketua Umum (PDPI) menyebutkan memang berdasarkan laporan dokter -dokter sejauh ini banyak pasien datang dengan keluhan tersebut.

Keluhan lebih detailnya seperti batuk berdahak. "Data yang tepat terkait dampak kualitas udara saat ini dengan peningkatan kasus penyakit saat ini belum ada datanya," jelas Prof Agus kepada MNC Portal.

"Hanya dari laporan dokter-dokter saat ini cukup banyak pasien datang dengan batuk-batuk, dahak, jumlahnya cenderung lebih banyak dari sebelumnya," sambungnya.

