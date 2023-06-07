6 Danau Cantik Memesona di Bandung Raya, Cocok untuk Healing dan Refreshing

ADA 6 danau cantik di Bandung Raya yang pas buat tujuan liburan akhir pekan maupun libur nasional. Danau tersebut juga bisa jadi lokasi untuk healing atau refreshing karena pemandangannya menenangkan.

Selain bisa menikmati pemandangan, wisatawan juga bisa mencoba berbagai wahana atau spot wisata lain di sekitar danau.

Berikut 6 danau cantik di Bandung Raya yang cocok untuk healing.

1. Situ Patenggang

Situ Patenggang yang berada di ketinggian 1.600 meter di Atas Permukaan Laut (MDPL) merupakan tempat wisata populer di Ciwidey, Bandung Barat.

Pemandangannya sangat memesona dengan hamparan perkebunan teh yang hijau dan udara sejuk, membuat siapa saja bertah berlama-lama.

2. Situ Ciburuy

Situ Ciburuy di Desa Pamalayan, Kecamatan Bayongbong, Padalarang, Bandung Barat sering dijadikan lokasi wisata keluarga, sembari melihat pemandangan asri di sekitarnya.

Terletak sekitar 25 kilometer dari pusat Kota Bandung, Situ Ciburuy juga banyak spot-spot menarik yang bisa dimanfaatkan untuk foto-foto.

3. Situ Umar

Situ Umar berada di kawasan Floating Market Lembang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Danau satu ini sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan, karena akan banyak aktivitas yang bisa Anda lakukan di sini.

Danau ini adalah danau yang biasa digunakan untuk jual beli. Selain itu banyak juga yang memancing di danau ini. Fasilitas wisata yang lengkap juga menjadikan danau ini sebagai tempat wisata yang selalu ramai dikunjungi saat liburan dan akhir pekan.