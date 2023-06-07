Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

10 Tempat Wisata Malam Gratis di Jakarta, Pas buat Ngedate dan Melepas Penat!

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |19:27 WIB
10 Tempat Wisata Malam Gratis di Jakarta, Pas buat Ngedate dan Melepas Penat!
Skywalk Senayan Park, Jakarta. (Instagram @senayan.park)
A
A
A

JAKARTA tidak ada matinya! Traveler mungkin pernah mendengar ungkapan ini. Ya, sebagai kota terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara, Jakarta memang terus hidup mulai dari pagi, siang, malam, hingga pagi lagi.

Jalanan Ibu Kota seakan tak pernah berhenti dari lalu lalang kendaraan meski tengah malam sekalipun. Suasana malam di Jakarta juga lebih eksotis karena jalan dan gedung-gedung tinggi terus bermandikan cahaya lampu hingga pagi tiba.

Malam hari ada berbagai tempat hiburan, cafe, restoran, dan spot kuliner yang bisa disambangi traveler. Ada juga tempat wisata gratis yang bisa kunjungi.

 BACA JUGA:

Sejumlah wisata malam gratis di Jakarta, cocok untuk menikmati suasana Ibu Kota di malam hari sambil ngedate atau melepas penat setelah seharian beraktivitas.

Berikut 10 tempat wisata malam gratis di Jakarta.

1. Kota Tua

Jika menginginkan wisata malam gratis tanpa perlu memikirkan uang, cobalah berkunjung ke Kota Tua. Di sana, Anda tak perlu membayar tiket masuk apapun, namun sudah bisa menikmati gedung hingga bangunan kuno bersejarah yang eksotis.

 Ilustrasi

Kota Tua Jakarta

Contohnya saja ada Jembatan Kota Intan yang dibangun tahun 1628 silam. Mengambil foto kenangan berlatar jembatan kuno ini, cukup menarik bukan?

 BACA JUGA:

2. Lapangan Banteng

 

Bicara soal wisata malam gratis di Jakarta, jangan lupakan Lapangan Banteng. Setelah seharian bekerja, tak ada salahnya untuk melepaskan penat sambil melihat air mancur warna-warni yang terkesan romantis jika disaksikan bersama pasangan ataupun teman-teman terdekat.

 Ilustrasi

Lapangan Banteng

Lokasi Lapangan Banteng berada di dekat Pasar Baru, tak jauh dari Gereja Katedral Jakarta Pusat.

 BACA JUGA:

3. Taman Suropati

Masih di Jakarta Pusat, wisata malam satu ini berada di Taman Suropati. Ada kalanya, di sana terdapat live music dari musisi jalanan.

Tapi jika tidak ada, Anda tetap bisa bersantai sambil berwisata kuliner. Ya, di sana ada sejumlah pedagang yang menjajakan makanan lezat.

 Ilustrasi

Taman Suropati

4. Taman Barito

Taman Barito di kawasan Kebayoran Baru cocok masuk ke dalam daftar wisata malam gratis Jakarta. Ya, memang tak perlu tiket masuk atau apapun itu untuk merasakan ketenangan duduk di Taman Barito.

Sambil santai malam, pengunjung ditemani suasana taman yang bersih dan asri, ditambah suara gemericik air mancur di kolam buatan.

Halaman:
1 2 3
      
