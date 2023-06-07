7 Wisata Alam Eksotis di Kepulauan Selayar, Indahnya Bikin Betah

Pulau Gusung di Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Foto: TripAdvisor/Syamsul Irfan)

KEPULAUAN Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki banyak wisata alam menarik. Perlu diingat, kepulauan satu ini memang kebanyakan adalah kawasan kelautan atau bahari.

Tenang, Anda tidak perlu khawatir karena ada wisata bersejarah juga untuk menambah wawasan. Pasti Anda pulang dari Kepulauan Selayar membawa banyak pengalaman.

Kepulauan Selayar juga aman bagi anak-anak menyambangi wisata alamnya. Berikut Okezone rangkumkan 7 wisata alam di Kepulauan Selayar yang pesonanya indah bikin betah;

1. Taman Nasional Taka Bonerate

Taman Nasional Taka Bomerate memiliki peson dan daya tarik luar biasa. Keindahan warna langit cerah dan lautan terhampar luas, membuat siapapun bakal merasakan keajaiban pemandangan.

Taman Nasional Taka Bonerate (Foto: TripAdvisor/ryan araginggang)

2. Pantai Selayar

Pantai dengan tampilan air yang jernih membuat siapapun bisa senang di wilayah aman satu ini.

Pantai Selayar yang menghadirkan ombak beraturan, membuat pengunjung juga diperbolehkan membangun tenda di pantainya.

Pantai Selayar (Foto: TripAdvisor/moja n)

3. Pantai Liang Kareta

Keindahan Pantai Liang Kareta memang tiada lawan. Keindahan pantai disini membuat siapapun takjub saat melihatnya.

4. Pantai Gusung

Siapapun bagi Anda yang mau melakukan trip healing, Pantai Gusung cocok menjadi rekomendasi. Dengan keindahan maksimal, harga menyebrang dari Makassar pun hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp15.000.