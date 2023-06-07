Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

7 Rekomendasi Wisata Sekitar Tanah Lot Bali, Alas Kedaton hingga Pantai Batu Bolong

Sri Lestari Rahayuningtyas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:02 WIB
7 Rekomendasi Wisata Sekitar Tanah Lot Bali, Alas Kedaton hingga Pantai Batu Bolong
Wisata Tanah Lot, Bali (Foto: Instagram/@dandelago)
TANAH Lot, Bali merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Bali. Di sekitarnya memiliki banyak destinasi wisata yang wajib dikunjungi.

Jangan khawatir bagi Anda yang mau menghabiskan waktu liburan ke Pulau Dewata ada banyak rekomendasi.

Siapa sangka hanya ada rekomendasi kafe dan restoran mahal? Nyatanya, Bali menyimpan banyak pantai yang indah dan elok.

Bukan hanya berjemur, pantai-pantai rekomendasi ini juga bisa untuk sesi foto bersama atau prewedding. Berikut Okezone rangkumkan 7 rekomendasi wisata di sekitar Tanah Lot, Bali;

1. Pantai Batu Bolong

Pantai ini menyajikan sunset yang super indah. Kemegahan warna jingga di langit menghiasi, pengunjung yang mendatangi Pantai Batu Bolong juga tidak ramai seperti pantai Kuta.

Infografis Wisata Tabanan

2. Pantai Mengening

Selanjutnya ada pantai Mengening yang jika sedang surut Anda dapat menuruni ke kawasan lepas pantai. Hanya saja, akses pantai Mengening perlu usaha lebih dengan tangga curam kecil dan tanbahan tangga kayu.

3. Pantai Nyanyi

Bersantai ke pantai Nyanyi bisa menangkan pikiran. Banyak ilalang dan rumput yang bisa menjadi wilayah bermain aman bagi anak-anak.

4. Pantai Kedungu

Lereng rerumputan bisa menikmati senja dengan bersantai. Ada kafe yang menyediakan binbag untuk duduk santai dengan banyak orang.

