Bandara Ngurah Rai Bali Layani 7,8 Juta Penumpang, Didominasi Turis Mancanegara

BANDARA I Gusti Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali, telah melayani sebanyak 7.817.242 orang penumpang pada periode Januari hingga Mei 2023. Penumpang internasional lebih banyak dibandingkan domestik.

"Hingga bulan Mei ini, kami telah melayani 4.178.601 orang penumpang internasional dan 3.638.641 penumpang domestik," ujar General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Handy Heryudhitiawan seperti dilansir dari ANTARA, Rabu (7/6/2023).

Ia mengatakan selama bulan Mei 2023, pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai melayani 1.752.119 penumpang baik domestik maupun internasional yang diangkut dengan 11.429 pesawat.

Jumlah penumpang pada Mei 2023 terdiri dari sebanyak 804.613 penumpang domestik, dengan rincian 397.457 penumpang datang dan 407,156 penumpang berangkat.

Jakarta, menjadi destinasi domestik dengan jumlah pergerakan penumpang tertinggi yakni 398.062 penumpang dilanjutkan rute Surabaya dengan 114.145 penumpang dan Makassar dengan 44.271 penumpang.

Sedangkan untuk rute penerbangan internasional, pada bulan Mei Bandara Bali melayani sebanyak 947.506 orang penumpang dengan rincian 468.874 penumpang datang dan 478,632 penumpang berangkat.

Singapura menjadi rute paling sibuk dengan melayani 223.504 penumpang, diikuti dengan Kuala Lumpur dengan 122.882 penumpang, dan Melbourne dengan 73.252 penumpang.

"Selain itu, kami juga mencatat sebanyak 6.315 pergerakan pesawat domestik dan 5.114 pergerakan pesawat internasional," kata dia.