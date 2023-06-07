Masuk Rekor Guinness World, Inilah Anjing dengan Lidah Terpanjang di Dunia!

SEEKOR anjing dari Louisiana, Amerika Serikat memecahkan rekor dunia. Hewan itu tercatat dalam Guinness World Record sebagai anjing dengan lidah terpanjang di dunia.

Anjing campuran Labrador dan German Shepard yang diberi nama Zoey itu masuk rekor dunia untuk katagori 'lidah terpanjang pada anjing hidup'.

Anjing hitam tersebut memiliki lidah sepanjang 12,7 cm. Itu diketahui setelah dokter hewan mengukur panjang dari ujung moncong hingga ujung lidah anjing milik Sadie dan Drew Williams tersebut.

Melansir dari Times of India, Jumat (9/6/2023), Sadie dan Drew Williams memelihara anjing itu dari usianya baru enam minggu.

Mulanya, pasangan majikan tersebut tak menyadari kalau anjingnya punya lidah yang sangat panjang.

Dia baru mengetahuinya setelah banyak orang berkomentar tentang panjang lidahnya anjingnya, khususnya saat anjing itu terengah-engah.

William akhirnya mengajukannya ke Guinness World Records. Lembaga pencatat rekor dunia itu kemudian memverifikasi permohonan William.

"Kami mendapatkan Zoey ketika dia baru berusia enam minggu dan dalam foto pertama yang kami miliki tentang dia, lidahnya menjulur, Karena lidahnya yang menjulur, Zoey berliur di semua tempat. Jadi tahun lalu kami membawanya ke dokter hewan dan mengukur lidahnya," ujar Williams kepada Guinness World Records.