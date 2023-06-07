Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Lambang Negaranya Elang, tapi Kenapa Rusia Dijuluki Beruang Merah? Begini Sejarahnya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |16:00 WIB
Lambang Negaranya Elang, tapi Kenapa Rusia Dijuluki Beruang Merah? Begini Sejarahnya
Gereja Katedral St Basil di Moskow, Rusia (Foto: traveltriangle.com)
RUSIA dijuluki sebagai Negara Beruang Merah. Ada alasan kuat di balik penabalan sebutan tersebut pada negara terbesar di dunia itu. Seperti apa asal usulnya?

Julukan Beruang Merah sudah terkenal sejak zaman dulu di Rusia yang dulu bernama Uni Soviet. Meski simbol negara adalah elang berkepala dua seperti terdapat pada lambang nasionalnya, tapi julukan Beruang Merah bagi Rusia justru lebih terkenal.

Ada sejarah yang melatarbelakangi sebutan Rusia Negara Beruang Merah.

Melansir dari Russia Beyond the Headlines, beruang di Rusia merupakan simbol perayaan besar negara.

Rusia pernah menggunakan maskot beruang setinggi 8 meter pada Olimpiade 1980. Maskot beruang itu meniup terompet ke langit pada upacara penutupan pesta olahraga terbesar di dunia itu.

 

Fakta mengenai eksistensi beruang di Rusia sudah ada sejak zaman kuno. Pada abad pertengahan, orang Salvia menggunakan beruang jinak untuk berkeliling Rusia. Beruang itu bahkan dapat menari, sulap, bahkan meminta-minta.

Kisah beruang Rusia menyebar keseluruh dunia pada tahun 1526. Seorang diplomat Australia bernama Siegmund von Herberstein menulis tentang musim dingin di Rusia.

"Beruang, didorong oleh kelaparan, meninggalkan hutan, berlari mengelilingi desa tetangga dan masuk ke rumah; saat melihat mereka, penduduk desa melarikan diri dari rumah mereka dan meninggal karena kedinginan, kematian yang menyedihkan," tulis Siegmund dalam bukunya.

