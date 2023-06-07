Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Pikat Turis, Ini Sederet Festival Wisata Digelar di Flores dan Alor Sepanjang Juni 2023!

Farid Maulana Faqih , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:00 WIB
Pikat Turis, Ini Sederet Festival Wisata Digelar di Flores dan Alor Sepanjang Juni 2023!
Festival Wolobobo di Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. (Foto: MPI/Yoseph Mario Antognoni)
TIGA event festival digelar di kawasan Pulau Flores dan Alor, Nusa Tenggara Timur, pada Juni 2023. Festival ini diyakini dapat menjadi daya tarik untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke destinasi wisata setempat.

"Festival bulan Juni ini dapat menambah lama tinggal dan belanja wisatawan dan menambah pilihan wisatawan untuk beraktivitas di destinasi," kata Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina seperti dilansir dari ANTARA, Jumat (9/6/2023).

Berikut tiga festival yang diselenggarakan di Flores dan Alor bulan ini.

Festival Kopi Lembah Colol

Festival Kopi Lembah Colol di Kabupaten Manggarai Timur digelar pada 13 Juni sampai 15 Juni 2023. Dalam festival ini, wisatawan diajak untuk merasakan sensasi mencicipi kopi terbaik dunia langsung dari rumahnya.

Alor Expo

Selanjutnya ada Visit Alor for Expo Alor XVI dan Alor Carnaval IX Tahun 2023 yang diselenggarakan di Kabupaten Alor mulai dari 13 Juni sampai 17 Juni 2023.

 

Dalam festival itu, ada rangkaian parade dan expo seperti Festival Al-Quran Tua, Festival Tenun Ikat, Festival Dugong, Festival Paralayang, dan rangkaian acara menarik lain.

Wolobobo Ngada Festival

Berikutnya, ada Wolobobo Ngada Festival di Kabupaten Ngada pada 28 Juni sampai 31 Juni 2023. Beberapa rangkaian kegiatan dalam festival ini yakni sport tourism, pameran UMKM, pertunjukan seni dan budaya, serta expo bambu.

Shana menjelaskan Labuan Bajo selama ini hanya mengandalkan Komodo. Apabila tidak ada kegiatan lain, maka wisatawan tidak berminat kembali ke Labuan Bajo.

Oleh karena itu kehadiran festival dalam hal ini festival dan MICE secara keseluruhan akan menambah alasan wisatawan datang ke Labuan Bajo dan sekitarnya.

