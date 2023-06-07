Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kisah Wanita Cantik Bangun Startup Penerbangan hingga Punya 10 Jet Pribadi

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |11:05 WIB
Kisah Wanita Cantik Bangun Startup Penerbangan hingga Punya 10 Jet Pribadi
Kanika Tekriwal. (Foto: indiatimes.com)
A
A
A

KANIKA Tekriwal (33) merupakan perempuan cantik nan inspiratif. Meski sempat didiagnosis kanker, Kanika tak patah semangat menggapai impiannya. Ia kini punya perusahaan startup penerbangan ternama dan memiliki 10 jet pribadi.

Kanika Tekriwal adalah pendiri JetSetGo, startup agregator penerbangan yang mengoperasikan, mengelola, dan menyewa pesawat serta helikopter. Bisnisnya dijuluki "Uber dari langit".

Atas kerja kerasnya yang sukses, pengusaha muda India itu pernah masuk dalam daftar wanita terkaya Hurun Leading Wealthy Women Kotak Private Banking 2021.

 BACA JUGA:

Kanika lahir dari keluarga Marwari di Bhopal, India. Ia merupakan alumni Sekolah Jawaharlal Nehru di kampus Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) Bhopal.

Mengutip dari India Times, Kanika Tekriwal merintis startup pernerbangan JetSetGo sejak 2012, saat usianya masih 22 tahun.

 

Awalnya Kanika ingin membuat bisnis penerbangan yang memberikan kemudahan bagi semua orang dengan penerbangan harga ekonomis dan efisien.

 BACA JUGA:

Kanika menyadari industri pesawat sewaan pribadi penuh dengan broker dan operator, sehingga masyarakat harus menghubungi broker atau operator swasta untuk menyewanya. Alhasil pengguna pesawat sewaan harus merogoh kocek yang sangat dalam.

“Karena kurangnya transparansi dan tidak tersedianya pesawat sewaan, pelanggan membayar jumlah yang sangat besar.” ujar Kanika.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089433/mengapa_banyak_ular_cobra_berbisa_di_india-mUMQ_large.jpg
Mengapa Banyak Ular Cobra Berbisa di India?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/25/406/3089431/kenapa_ular_king_cobra_kerap_dianggap_dewa_di_india-KZRi_large.jpg
Kenapa Ular King Cobra Kerap Dianggap Dewa di India?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/406/3035995/suku_aghori_di_india-mfBN_large.JPG
5 Fakta Suku Aghori di India, Manusia Kanibal yang Doyan Ngeseks dengan Mayat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/15/406/3022039/kereta_lokal_india-vnAb_large.jpg
Viral WNI Naik Kereta India Rp20 Ribuan Pakai Kipas Angin, Bocah Sampai Duduk di Bagasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/406/3000589/ternyata-ini-penyebab-kenapa-ular-banyak-ditemukan-di-india-9ZWxSGdv5k.jpg
Ternyata Ini Penyebab Kenapa Ular Banyak Ditemukan di India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/406/2989353/ternyata-ini-alasan-orang-india-suka-aduk-makanan-pakai-tangan-fwICoeobgm.JPG
Ternyata Ini Alasan Orang India Suka Aduk Makanan Pakai Tangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement