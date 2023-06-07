Kisah Wanita Cantik Bangun Startup Penerbangan hingga Punya 10 Jet Pribadi

KANIKA Tekriwal (33) merupakan perempuan cantik nan inspiratif. Meski sempat didiagnosis kanker, Kanika tak patah semangat menggapai impiannya. Ia kini punya perusahaan startup penerbangan ternama dan memiliki 10 jet pribadi.

Kanika Tekriwal adalah pendiri JetSetGo, startup agregator penerbangan yang mengoperasikan, mengelola, dan menyewa pesawat serta helikopter. Bisnisnya dijuluki "Uber dari langit".

Atas kerja kerasnya yang sukses, pengusaha muda India itu pernah masuk dalam daftar wanita terkaya Hurun Leading Wealthy Women Kotak Private Banking 2021.

Kanika lahir dari keluarga Marwari di Bhopal, India. Ia merupakan alumni Sekolah Jawaharlal Nehru di kampus Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) Bhopal.

Mengutip dari India Times, Kanika Tekriwal merintis startup pernerbangan JetSetGo sejak 2012, saat usianya masih 22 tahun.

Awalnya Kanika ingin membuat bisnis penerbangan yang memberikan kemudahan bagi semua orang dengan penerbangan harga ekonomis dan efisien.

Kanika menyadari industri pesawat sewaan pribadi penuh dengan broker dan operator, sehingga masyarakat harus menghubungi broker atau operator swasta untuk menyewanya. Alhasil pengguna pesawat sewaan harus merogoh kocek yang sangat dalam.

“Karena kurangnya transparansi dan tidak tersedianya pesawat sewaan, pelanggan membayar jumlah yang sangat besar.” ujar Kanika.