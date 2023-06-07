Digelar Pekan Depan, Ini Sederet Kegiatan Festival Pesona Danau Limboto Gorontalo 2023

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Gorontalo siap menggelar Festival Pesona Danau Limboto (FPDL) pada 16–21 Juni 2023. Pembangunan panggung utama segera dimulai.

"Untuk panggung utama dibangun di area dekat kolam di Pentadio Resort," kata Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, Rita Idrus seperti dikutip dari ANTARA, Jumat (9/6/2023).

Pembangunan panggung, lanjut dia, dibarengi dengan lapak-lapak yang disediakan untuk masyarakat yang ikut berpartisipasi.

Festival Pesona Danau Limboto merupakan salah satu Kalender Wisata Gorontalo yang masuk dalam 110 Kharisma Event Nusantara 2023 Wonderfull Indonesia.

Kegiatan tahunan tersebut merupakan salah satu media untuk mengembangkan dan melestarikan Danau Limboto atau salah satu bentuk kampanye penyelamatan danau yang kini masuk dalam kategori kritis.

Sejumlah kegiatan yang digelar pada Festival Pesona Danau Limboto di antaranya festival kuliner, area kemping, karnaval budaya, pertunjukan seni dan budaya, Gorontalo Expo, lomba perahu dayung dan permainan tradisional.