Menguak 3 Fakta Menarik di Balik Misteri Lolongan Serigala, Bukan karena Melihat Hantu!

SERIGALA sering dikaitkan dengan hal-hal mistis. Bahkan sebagian orang percaya kalau serigala melolong di malam hari karena melihat hantu atau makhluk halus. Benarkah?

Serigala memang sering dimunculkan dalam film-film horor. Suara lolongan hewan karnivora bahkan sering menghiasi alur cerita dalam film horor yang membuat kesannya makin menyeramkan dan penuh misteri.

Padahal menurut penelitian serigala melolong bukan karena melihat hantu, tapi itu sebagai cara hewan itu berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain.

BACA JUGA:

Melansir dari Britannica, berikut alasan dan makna dari lolongan serigala.

Komunikasi Lokasi

Serigala melolong untuk mengomunikasikan terkait lokasi mereka ke anggota kelompok lainnya dan untuk menangkal kelompok saingan dari wilayah mereka.

Kawanan serigala yang terkenal hidup berkelompok itu cenderung mengklaim wilayah yang luas untuk kelompok mereka sendiri, terutama jika mangsanya langka.

Serigala juga akan melolong jika mengalami kondisi yang sulit seperti terpisah dari kawanannya saat berburu. Dengan melolong, secara efektif kawanan serigala itu dapat menemukan lokasi anggotanya tersebut.

Lolongan serigala sendiri dapat terdengar hingga 16 kilometer di kawasan tundra terbuka dan terdengar pelan di daerah berhutan.

Tanda Agresivitas Wilayah

Jenis lolongan lainnya adalah lolongan agresif ke kelompok lain. Seperti yang telah disebutkan di atas, ini memperingatkan kelompok lain atau serigala individu yang berada di kawasan itu untuk menjauh dari wilayah tersebut.

Kelompok serigala yang umumnya berjumlah 6 hingga 10 ekor itu juga akan menandai wilayah dengan menggunakan urin dan feses.