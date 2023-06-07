Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Banyak Lahirkan Gadis Cantik, Begini Asal Mula Singkawang Dijuluki Kota Amoy

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:03 WIB
Banyak Lahirkan Gadis Cantik, Begini Asal Mula Singkawang Dijuluki Kota Amoy
Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Foto: dok. Abdul Rahman)
JULUKAN Kota Amoy untuk Singkawang seringkali menjadi pertanyaan. Ya, Kota Seribu kelenteng ini mendapat predikat sebagai kota paling toleran oleh Setara Institute pada tahun 2018 silam.

Pemberian predikat itu bukan tanpa sebab. Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Barat ini terkenal memiliki kerukunan antar umat beragama paling tinggi. Sebab, masyarakat dari berbagai suku seperti Tionghoa, Dayak, dan Melayu hidup rukun berdampingan di sana.

Populasi Kota Singkawang pada tahun 2019 mencapai 222.910 juta jiwa. Berdirinya Kota Singkawang sendiri bermula dari keberadaan masyarakat Tionghoa di masa lampau.

Kata Singkawang berasal dari 'San Kew Jong' yang berarti kota yang terletak di antara muara, laut, gunung dan sungai.

Karena mayoritas penduduknya adalah Tionghoa, tidak heran jika banyak kelenteng yang masih berdiri. Oleh karena itu, Kota Singkawang mendapat julukan Kota Seribu Kelenteng.

Infografis Kota Paling Ramah Sedunia

Banyak juga masyarakat yang menyebut Kota Singkawang sebagai Kota Amoy. Tidak sedikit juga yang mempertanyakan mengapa Singkawang disebut Kota Amoy.

Kata Amoy sendiri bukanlah berkonotasi negatif. Julukan tersebut tertutur karena kota yang memiliki luas 504 km persegi itu dihuni oleh banyak orang Tionghoa. Sekitar 65 persen penduduk Kota Singkawang merupakan keturunan Tionghoa.

Orang Tionghoa menggunakan kata 'Amoy' untuk memanggil wanita atau anak gadis. Istilah tersebut merupakan serapan dari dialek Khek.

Secara harfiah panggilan 'Amoy' memiliki arti 'adik perempuan'. Definisi itulah yang membuat Singkawang disebut Kota Amoy.

