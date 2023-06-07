Punya Nama Belakang Sama, Ini Perbedaan Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang

KENDATI punya nama belakang yang sama, Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang ialah kota yang berbeda. Lantas apa perbedaan Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang?

Indonesia adalah negara yang kepulauan yang kaya akan keanekaragaman. Setelah pemekaran di daerah Irian, saat ini Indonesia memiliki 38 Provinsi. Dari 38 Provinsi ini, Indonesia memiliki 98 kota dan 416 kabupaten.

Dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, ada banyak kota yang memiliki nama hampir sama.

Seperti contohnya adalah Kota Pangkal Pinang dan Kota Tanjung Pinang. Pada artikel ini, akan dijelaskan perbedaan antara kedua kota tersebut.

Pangkal Pinang

Pangkal Pinang merupakan daerah otonom ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 09 Februari 2001. Kota Pangkal Pinang terletak di sebelah timur Pulau Bangka.

Asal mula nama Pangkal Pinang sendiri diambil dari kata pangkal atau pengkal yang dalam bahasa melayu bangka berarti pusat. Hal ini karena yang awalnya pusat perkumpulan timah berkembang menjadi pusat segala aktivitas dimulai.

Kota Pangkal Pinang (Foto: Traveller and Writer)

Sedangkan pinang adalah buah yang diperdagangkan orang, sejenis palma yang tubuh di daerah Asia, Pasifik, serta Afrika bagian timur.

Secara sosial budaya, penduduk Kota Pangkal Pinang dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Terdapat berbagai suku yang tinggal damai bersama di Kota Pangkal Pinang di antaranya Melayu, Jawa, Batang, Cina, Bugis, Minang dan sebagainya.

Tanjung Pinang

Tanjung Pinang adalah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan ibu kota dari Provinsi Kepualauan Riau.

Wilayah Tanjung Pinang merupakan gugusan pulau besar dan kecil dengan dataran landai berketinggian 0-50 meter hingga 400 meter di atas permukaan laut (mdpl).