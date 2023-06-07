Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Punya Nama Belakang Sama, Ini Perbedaan Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |06:03 WIB
Punya Nama Belakang Sama, Ini Perbedaan Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang
Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (Foto: er_els)
A
A
A

KENDATI punya nama belakang yang sama, Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang ialah kota yang berbeda. Lantas apa perbedaan Pangkal Pinang dan Tanjung Pinang?

Indonesia adalah negara yang kepulauan yang kaya akan keanekaragaman. Setelah pemekaran di daerah Irian, saat ini Indonesia memiliki 38 Provinsi. Dari 38 Provinsi ini, Indonesia memiliki 98 kota dan 416 kabupaten.

Dari total 514 kabupaten/kota yang ada di Indonesia, ada banyak kota yang memiliki nama hampir sama.

Seperti contohnya adalah Kota Pangkal Pinang dan Kota Tanjung Pinang. Pada artikel ini, akan dijelaskan perbedaan antara kedua kota tersebut.

Pangkal Pinang

Pangkal Pinang merupakan daerah otonom ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 09 Februari 2001. Kota Pangkal Pinang terletak di sebelah timur Pulau Bangka.

Asal mula nama Pangkal Pinang sendiri diambil dari kata pangkal atau pengkal yang dalam bahasa melayu bangka berarti pusat. Hal ini karena yang awalnya pusat perkumpulan timah berkembang menjadi pusat segala aktivitas dimulai.

Pangkal Pinang

Kota Pangkal Pinang (Foto: Traveller and Writer)

Sedangkan pinang adalah buah yang diperdagangkan orang, sejenis palma yang tubuh di daerah Asia, Pasifik, serta Afrika bagian timur.

Secara sosial budaya, penduduk Kota Pangkal Pinang dihuni oleh masyarakat yang majemuk. Terdapat berbagai suku yang tinggal damai bersama di Kota Pangkal Pinang di antaranya Melayu, Jawa, Batang, Cina, Bugis, Minang dan sebagainya.

Tanjung Pinang

Tanjung Pinang adalah kota yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau dan merupakan ibu kota dari Provinsi Kepualauan Riau.

Wilayah Tanjung Pinang merupakan gugusan pulau besar dan kecil dengan dataran landai berketinggian 0-50 meter hingga 400 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement