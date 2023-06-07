Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kenapa Tidak Dianjurkan Pesan Teh atau Kopi di Pesawat? Berikut Penjelasannya

Cita Zenitha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |04:01 WIB
Kenapa Tidak Dianjurkan Pesan Teh atau Kopi di Pesawat? Berikut Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Travel Weekly)
A
A
A

SEORANG mantan pramugari mengungkap alsan kenapa tidak dianjurkan memesan teh atau kopi di pesawat. Pernyataan tersebut mengundang banyak tanggapan publik.

Pramugari tentu saja mengetahui seluk beluk pesawat terbang mulai dari kebersihan, perawatan pesawat hingga urusan makanan dan minuman yang disajikan untuk penumpang.

Kat Kamalia sebagai mantan pramugari sangat tidak menganjurkan memesan teh atau kopi di dalam pesawat. Hal itu disampaikannya tentu bukan tanpa alasan.

Melalui akun TikTok miliknya, mantan awak kabin maskapai asal Amerika Serikat itu memberi tahu bahwa tempat penyimpanan air panas pesawat sangat jarang dibersihkan. Kat mengatakan, akan lebih baik mengonsumsi minuman bersegel seperti jus, susu, alkohol atau soda.

Infografis Maskapai dengan Menu Makanan Terbaik

Tangki penyimpanan air dalam pesawat tidak pernah benar-benar dibersihkan. Dari situlah sumber air untuk membuat teh dan kopi diperoleh. Kat sangat khawatir bila air yang digunakan tidak bersih.

Tidak hanya sampai di situ, Kat juga mengungkapkan bahwa tidak hanya tangki air saja yang jarang dibersihkan tetapi juga mesin pembuat kopi.

Mesin pembuat kopi di dalam pesawat tidak pernah benar-benar dibersihkan sejak pertama kali digunakan dan hanya dibersihkan jika terjadi kerusakan pada alat tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
