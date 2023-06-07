Asyik! Kereta Panoramic Kini Beroperasi Setiap Hari, Cek Jadwalnya di Sini

KERETA Panoramic kembali hadir bagi Anda yang ingin melancong ke Bandung dengan suasana perjalanan yang lebih menyenangkan dan memanjakan mata. Kereta dari PT Kereta Api Pariwisata ini kini siap memanjakan penumpang setiap hari mulai 3 Juni 2023.

Perjalanan Kereta Panoramic sendiri dirangkaikan dengan perjalanan kereta api Argo Parahyangan relasi Bandung-Gambir (PP).

Saat ini, Kereta Panoramic memiliki 2 seat rangkaian dengan jumlah seat tempat duduk yang disediakan sebanyak kurang lebih 38 seat tempat duduk dari sebelumnya ada 46 seat tempat duduk.

Humas PT Kereta Api Pariwisata, M Ilud Siregar mengatakan, selain berjalan setiap hari, kereta Panoramic akan ada perjalanan di hari-hari weekend untuk relasi Bandung-Surabaya Gubeng (PP).

Kereta Panoramic tersebut mulai berjalan di tanggal 16 Juni 2023 yang dirangkaikan perjalanan dengan kereta api Wilis dan kereta api Turangga.

“Perubahan dan penambahan Jadwal perjalanan kereta Panoramic tersebut adalah upaya meningkatkan pelayanan dan permintaan para pelanggan setia kereta Panoramic serta adanya diberlakukan Grafik Perjalanan Kereta Api (GAFEKA) baru,” ujar Ilud, dalam keterangannya.

Lalu, fasilitas apa saja yang bisa dapatkan di Kereta Panoramic?

Pengalaman berbeda tentu akan Anda dapatkan saat pertama kali mencoba Kereta Panoramic. Mungkin, Anda tidak akan berdiam diri atau bahkan tidur hingga sampai ke tujuan.

Bahkan, saat pertama kali menaiki Kereta Panoramic, yang biasa anti narsis bisa jadi 'banci' kamera, atau juga mungkin bisa jadi konten kreator dadakan!

Sebab, interior nan nyaman dan mewah, kaca-kaca bening nan besar di bagian jendela hingga bagian atapnya, membuat Anda tak kuasa untuk tidak mengabadikan keindahan di sepanjang jalan.