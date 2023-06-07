Bangka Tengah Kembangkan Wisata Sawah nan Asri, Bisa Healing Sambil Kulineran

PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengembangkan kawasan wisata persawahan di Desa Namang, dengan membangun fasilitas pendukung yang mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan.

"Namang itu merupakan desa sentra persawahan dan juga dikenal dengan desa wisata hutan pelawan. Ke depan kawasan persawahan kita kembangkan menjadi kawasan wisata santai bertajuk kuliner dengan pemandangan hamparan sawah yang cukup luas," kata Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman seperti dikutip dari ANTARA.

Ia menjelaskan, kawasan wisata persawahan nantinya dipadukan dengan kawasan wisata alam Hutan Pelawan yang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Bangka Tengah.

"Jalan menuju Hutan Pelawan membelah kawasan persawahan di Desa Namang, jadi sangat cocok kita kembangkan menjadi objek wisata persawahan berbasis kuliner," ujarnya.

Bupati meminta Disbudparpora Bangka Tengah membuat perencanaan pengembangan kawasan wisata persawahan dengan konsep lebih menarik, unik, inovatif dan kreatif.

Algafry berharap dengan fokus pembangunan kawasan wisata di Desa Namang dapat menarik wisatawan berkunjung dan mempromosikan Bangka Tengah lebih luas.