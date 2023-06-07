Puji Film Onde Mande, Sandiaga Uno: Sarat Kearifan Lokal Khas Sumatera Barat

KEMENTERIAN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendukung penuh peluncuran trailer film 'Onde Mande' sebagai upaya membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja di sektor ekonomi kreatif.

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, film karya sutradara Paul Fauzan Agusta ini merupakan film yang kental akan nuansa tradisi dan budaya Minangkabau.

"Kita melihat di film ini sarat kearifan lokal khas Sumatera Barat," kata Sandiaga melansir ANTARA.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pemasaran Kemenparekraf, Ni Made Ayu Marthini meyakini film yang memilih lokasi syuting di Jorong Sigiran, Nagari Tanjung Sani, Kabupaten Agam ini akan sangat diminati di dunia perfilman Tanah Air.

(Foto: Kemenparekraf)

Selain itu, film yang akan tayang di bioskop pada 22 Juni 2023 ini juga menjadi media promosi salah satu destinasi wisata ternama di Sumatera Barat, yaitu Danau Maninjau.

"Saya rasa ini prospeknya bagus sekali, jadi kita akan dukung dan dorong. Semoga Danau Maninjau menjadi destinasi baru di Indonesia," kata Made.

Sementara itu, Paul Fauzan Agusta selaku sutradara dari film 'Onde Mande' mengungkapkan bahwa film tersebut mengangkat nilai-nilai kekeluargaan serta gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat Jorong Sigiran yang berada di tepian Danau Maninjau. Salah satu keunikan dari film ini, kata dia, adalah dialog para pemeran yang 90 persen menggunakan Bahasa Minang.