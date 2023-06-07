Mantap! Sentra Wisata Kuliner Pantai Ampenan Bakal Dipercantik demi Manjakan Wisatawan

DINAS Pariwisata Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), segera melakukan renovasi gedung sentra wisata kuliner Ampenan, Kota Mataram agar bisa lebih terbuka dan representatif sebagai fasilitas pendukung objek wisata tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram, H Nizar Denny Cahyadi menjelaskan, sentra Kuliner Wisata Ampenan yang ada saat ini, bangunannya tertutup sehingga tidak ada pedagang yang mau masuk ke lapak yang sudah disiapkan itu.

"Karena itu, renovasi yang akan kita lakukan adalah membongkar tembok keliling gedung tersebut agar lebih representatif," ujarnya mengutip ANTARA.

Dikatakan, untuk renovasi gedung tersebut telah dialokasikan anggaran Rp400 juta lebih bersumber dari APBD Kota Mataram. Setelah dokumen lelang selesai, proyek tersebut akan ditender.

"Untuk konsep desain gambarnya sudah rampung, tinggal mengurus Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) di Dinas PUPR Kota Mataram sebagai kelengkapan lelang," katanya.

Dalam desainya, sentra Kuliner Wisata Ampenan yang sudah dibongkar akan dijadikan tempat khusus makan pengunjung sehingga pengunjung bisa menikmati suasana pantai secara langsung.