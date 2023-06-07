3 Gerai Resto Karen's Diner Ditutup, Kenapa?

RESTORAN Karen's Diner yang mengusung konsep pengalaman makan dengan pelayanan yang tidak bersahabat dan tidak menyenangkan, diketahui punya berbagai gerai di sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Konsep unik yang ditawarkan oleh Karen's Diner ini sukses memantik rasa penasaran publik, dan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang. Tapi sayangnya, di balik riuh viralnya restoran Karen's Diner, kabarnya restoran tersebut justru baru-baru ini menutup tiga unit gerainya.

Melansir laporan 7News, Rabu (7/6/2023) tiga gerai yang ditutup adalah yang berlokasi di kota Melbourne, Perth dan Gold Coast. Maka dari itu, di Australia sendiri saat ini hanya ada tiga gerai yang tersisa, yakni di Adelaide, Brisbane, dan Sydney.

Lewat akun media sosial resminya, Karen's Diner dengan berat hati mengumumkan penutupan sejumlah gerainya.