HOME WOMEN FOOD

8 Makanan yang Ternyata Tak Boleh Disimpan di Kulkas, Apa Saja?

Diva Daniswara , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |19:30 WIB
8 Makanan yang Ternyata Tak Boleh Disimpan di Kulkas, Apa Saja?
makanan yang tak boleh disimpan di kulkas, (Foto: Freepik)
KEBIASAAN  menyimpan makanan di kulkas jadi salah satu rutinitas sehari-hari, bertujuan agar makanan menjadi lebih tahan lama dan tidak rusak. Baik itu sisa makanan, atau bahan makanan yang belum diolah.

Jangan salah! Ternyata tak semua makanan baik disimpan dalam suhu dingin kulkas, ada beberapa makanan yang disimpan di kulkas justru malah bisa rusak dan mengalami perubahan. Apa saja? Simak 8 makanan yang rentan rusak saat disimpan di dalam kulkas, dilansir dari Times of India, Rabu (7/6/2023).

1. Roti: Suhu yang terlalu dingin di dalam kulkas memicu tekstur roti mengering dan menghilangkan keempukan dari makanan ini.

2. Kentang: Kandungan karbohidrat kompleks di dalam kentang bila didinginkan akan berubah menjadi gula, yang tentunya mengubah nilai gizi di dalamnya. Tak hanya itu, ini juga berpengaruh terhadap tekstur dan rasanya.

3. Alpukat: Menyimpan alpukat baik yang sudah matang maupun yang masih mentah di dalam kulkas ternyata tidak bagus. Sebab, justru membuat tekstur buah ini menjadi benyek dan memperlambat tingkat kematangan.

